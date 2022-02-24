СБУ пресекла вывоз из Украины скифского золота на сумму около $40 тыс

При прохождении таможенного контроля у гражданина Украины изъято 11 подвесок времен Скифской эпохи, изготовленных из желтого и белого золота. На международных аукционах уникальные украшения могут стоить от $ 40 тыс.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По предварительным данным следствия, обеспечивал нелегальную переправку раритетов посредник, который действовал по заказу европейских клиентов. Он нанял курьера, который должен был вывезти скифские золотые украшения через пункт пропуска "Ягодин". Оперативники и следователи СБ Украины обнаружили в личных вещах курьера скрытые от таможенного контроля 11 подвесок времен Скифской эпохи, изготовленных из желтого и белого золота.
По предварительным выводам экспертов, изъятые ювелирные изделия уникальны, они составляют культурную и историческую ценность для нашей страны. Изъятые предметы старины будут направлены для экспертного исследования. По его результатам фигуранты будут уведомлены о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.
После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче ценностей в Музейный фонд Украины.
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