СБУ пресекла вывоз из Украины скифского золота на сумму около $40 тыс

08:23 29 Май Киев, Украина

При прохождении таможенного контроля у гражданина Украины изъято 11 подвесок времен Скифской эпохи, изготовленных из желтого и белого золота. На международных аукционах уникальные украшения могут стоить от $ 40 тыс.