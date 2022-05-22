СБУ пресекла преступную схему продажи леса из заповедной зоны на Буковине

13:12 20 августа Киев, Украина

Несмотря на специальные программы по борьбе с расхищением лесов Украины, «черные лесорубы» продолжают уничтожать зеленое богатство страны. Как сообщили сегодня, 20 августа, в пресс-центре СБУ, из зоны заповедника в Черновицкой области чиновники продали леса на более чем 3,3 млн грн.

Организаторами "сделки" были служебные лица одного из гослесхозов региона. Они организовали вырубку древесины на территории зоологического заказника местного значения, а готовые лесоматериалы готовили на экспорт.

Правоохранители провели 14 обысков в Черновицком облуправлении лесного и охотничьего хозяйства, помещениях гослесхозов, на пилорамах и по местам проживания участников схемы. Была изъята лесодревесина, печати и документы с доказательствами противоправной деятельности.

Теперь экс-руководителю гослесхоза объявлено о подозрении по статье о превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа. Продолжаются следственные действия для установления всех причастных к преступлению лиц.

Напомним, что ранее на Волыни обнаружили подпольную пилораму. Правоохранители обнаружили в Ковельском районе незаконную порубку и заготовку леса для экспорта в Европу.

Также сообщалось, что СБУ на Хмельниччине задержала "черных лесорубов". Организованная группа незаконно вырубала древесину в Национальном природном парке Подольские Товтры.