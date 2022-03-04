СБУ пресекла попытку кибератаки спецслужб РФ на компьютерные сети украинских органов власти

19:57 04 Июнь Киев, Украина

Киберспециалисты Службы безопасности Украины выявили факты целенаправленного распространения спецслужбами Российской Федерации вредоносного программного обеспечения.

Заказчики планировали поразить компьютерные сети органов государственной власти, местного самоуправления и объектов критической инфраструктуры, сообщает пресс-центр СБУ , 4 июня.

"Специалисты Службы безопасности Украины установили, что в начале июня этого года были выявлены факты целенаправленного распространения спецслужбами РФ вредоносного программного обеспечения с целью поразить компьютерные сети ряда государственных учреждений.", - говорится в сообщении.

В частности, в начале июня этого года была осуществлена массовая рассылка электронных писем с подменой адреса отправителя - якобы от управления патрульной полиции Киева. Письма "содержали вредоносные вложения и были направлены в адрес ряда государственных учреждений", - сообщает СБУ. Это вредоносное ПО инициирует установку клиентской части программы, предназначенной для удаленного администрирования пораженного компьютера.

"Специалистам удалось установить контрольно-командные серверы, которые в том числе находятся на территории России",- подчеркнули киберспециалисты СБУ.

Теперь в СБУ рекомендуют провести срочную проверку информационно-телекоммуникационных систем, в том числе используя индикаторы от MISP-UA для выявления их возможной компрометации и принятия оперативных мер.