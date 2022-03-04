СБУ пресекла попытку кибератаки спецслужб РФ на компьютерные сети украинских органов власти

Киберспециалисты Службы безопасности Украины выявили факты целенаправленного распространения спецслужбами Российской Федерации вредоносного программного обеспечения.
Заказчики планировали поразить компьютерные сети органов государственной власти, местного самоуправления и объектов критической инфраструктуры, сообщает пресс-центр СБУ, 4 июня.
В частности, в начале июня этого года была осуществлена массовая рассылка электронных писем с подменой адреса отправителя - якобы от управления патрульной полиции Киева. Письма "содержали вредоносные вложения и были направлены в адрес ряда государственных учреждений", - сообщает СБУ. Это вредоносное ПО инициирует установку клиентской части программы, предназначенной для удаленного администрирования пораженного компьютера.
Теперь в СБУ рекомендуют провести срочную проверку информационно-телекоммуникационных систем, в том числе используя индикаторы от MISP-UA для выявления их возможной компрометации и принятия оперативных мер.
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