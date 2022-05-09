СБУ пресекла незаконный вывоз комплектующих для ЗРК "Оса"

Дельцы, по поддельным документам, пытались вывезти из Украины комплектующие для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ".
Об этом сообщает пресс-центр СБУ во вторник, 8 декабря.
Также зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ" предназначен для защиты войск на марше и в подвижных видах боя.
Отмечается, что для сокрытия военного назначения перемещаемых товаров служащие субъекта внешнеэкономической деятельности предоставили в таможенные органы Украины документальные материалы, в которых указаны ложные сведения о действительных наименований товара и цели его использования. Любые разрешительные документы Государственной службы экспортного контроля Украины, предусмотренные законодательством для перемещения такого рода грузов, у отправителя отсутствовали.
Задокументированные материалы будут переданы в орган предварительного расследования с целью принятия процессуального решения о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, что для сокрытия военного назначения перемещаемых товаров служащие субъекта внешнеэкономической деятельности предоставили в таможенные органы Украины документальные материалы, в которых указаны ложные сведения о действительных наименований товара и цели его использования. Любые разрешительные документы Государственной службы экспортного контроля Украины, предусмотренные законодательством для перемещения такого рода грузов, у отправителя отсутствовали.
Задокументированные материалы будут переданы в орган предварительного расследования с целью принятия процессуального решения о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии