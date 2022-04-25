СБУ пресекла незаконный экспорт российской военной контрабанды с территории Украины

Киевская компания маскировала военное назначение российских контрабандных комплектующих к вертолетной технике и готовила к отправке с аэропорта "Борисполь" в одну из африканских стран.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В частности, правоохранители задокументировали и пресекли противоправную деятельность менеджмента одной из киевских компаний, которые планировали незаконно поставлять комплектующие к вертолетной технике в одну из стран Африки.
"Для сокрытия российского происхождения товаров и их военного назначения при таможенном оформлении груза, организаторы предоставили документацию, в которой указаны ложные сведения. Также у отправителей не было разрешительных документов, предусмотренных действующим законодательством, для экспорта товаров данной категории. Переправить военную продукцию злоумышленники планировали авиарейсом из Международного аэропорта "Борисполь"", - сказано в сообщении.
По результатам проведенной идентификации изъятых товаров, начато уголовное производство по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.
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