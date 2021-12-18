СБУ пресекла деятельность российской торговой биржи на территории Украины

18:20 02 Апрель Киев, Украина

С помощью специальных программ мошенники транслировали доверчивым вкладчикам электронные торги на международных биржах, демонстрировали рост акций и предлагали увеличить инвестиции.



Об этом сообщает пресс-центр

Об этом сообщает пресс-центр СБУ

Сотрудники СБУ заблокировали противоправную схему, организованную российским холдингом в нашей стране. Организаторы незаконно присваивали десятки млн грн украинских инвесторов через фейкового международного брокера "Just2Trade".



Оперативники спецслужбы установили, что схему организовал гражданин РФ при участии украинских граждан. На специально созданном веб-ресурсе дельцы предлагали для инвесторов услуги на фондовом рынке. Задокументировано, что компании, которые создали "финпродукт", не получали от Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку никаких лицензий и разрешений на деятельность.



Злоумышленники использовали специализированное программное обеспечение для имитации трансляции электронных торгов на международных биржах. Они создавали клиенту "персональный кабинет", в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции. После решения вкладчика получить свои деньги, злоумышленники блокировали связь с "клиентом".



Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность и работу на страну-агрессора.



Продолжается досудебное следствие.



В СБУ просят пострадавших вкладчиков проекта "Just2Trade" обращаться по телефонам: 0933798814, 0669932484.



Отмечается, что права на проект принадлежат российскому холдингу "Финам", который имеет сомнительную репутацию в деловых кругах. По разработанной организаторами схеме инвесторы даже не приобретали право собственности на ценные бумаги и другие финансовые инструменты.