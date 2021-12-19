СБУ пресекла деятельность преступной группы: изъято наркотиков почти на 11 млн грн

15:46 09 Апрель Киев, Украина

Сотрудники СБУ блокировали деятельность преступной группировки, специализировавшейся на контрабанде и сбыте кокаина и психотропных веществ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Установлено, что организовали противоправный бизнес несколько жителей столицы и Одесского региона. Наркотики они получали контрабандой из-за границы. В ходе досудебного следствия задокументировано, что злоумышленники передавали "товар" клиентам через водителей такси. Оплату они принимали в криптовалюте. Часть наркотиков участники группировки контрабандой поставляли в РФ.



Правоохранители провели 8 обысков в Киеве и в Одесской области. Во время следственных действий изъяты:



- более 9 тыс. таблеток психотропного вещества МДМА (экстази)

- почти 1 кг кокаина;

- примерно 300 граммов других психотропных веществ;

- веса, зип-пакеты и другие доказательства противоправной деятельности.

По предварительным оценкам, стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет почти 11 млн грн.



Сейчас трое участников группировки задержаны. Решение о привлечении к ответственности других членов группы будет принято после завершения экспертиз.



Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.