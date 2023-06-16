СБУ пресекла 10 схем уклонения от призыва на военную службу

Служба безопасности пресекла еще 10 схем уклонения от призыва на военную службу, обнаружив многочисленные махинации и злоупотребления.
Как сообщает пресс-служба СБУ, организаторы этих сделок предлагали гражданам различные способы избежать мобилизации и нелегально выехать за границу, зачастую требуя значительные суммы денег.
В одном из случаев, в Киеве, были задержаны двое мужчин, которые предлагали фальшивые документы о "плохом здоровье" для избежания призыва. В Кировоградской области разоблачено руководство ОАО "Кировоградгаз", где должностные лица фиктивно трудоустраивали призывных граждан за определенную плату и получали зарплаты на время мобилизации.
В Днепре киберспециалисты СБУ задержали руководителя благотворительной организации, который незаконно оформлял призывников как волонтеров, чтобы они могли покинуть страну.
Другие случаи включают задержание председателя районной комиссии медико-социальной экспертизы в Запорожье, которая фиктивно устанавливала группы инвалидности для нелегального выезда за границу, а также ликвидацию трех каналов незаконного пересечения границы на Закарпатье.
В Николаеве был задержан чиновник военной службы правопорядка, помогавший получить фальшивые справки о состоянии здоровья, а в Виннице подозревается перевозчик, вносивший недостоверные сведения в систему Шлях.
Как сообщает пресс-служба СБУ, организаторы этих сделок предлагали гражданам различные способы избежать мобилизации и нелегально выехать за границу, зачастую требуя значительные суммы денег.
В одном из случаев, в Киеве, были задержаны двое мужчин, которые предлагали фальшивые документы о "плохом здоровье" для избежания призыва. В Кировоградской области разоблачено руководство ОАО "Кировоградгаз", где должностные лица фиктивно трудоустраивали призывных граждан за определенную плату и получали зарплаты на время мобилизации.
В Днепре киберспециалисты СБУ задержали руководителя благотворительной организации, который незаконно оформлял призывников как волонтеров, чтобы они могли покинуть страну.
Другие случаи включают задержание председателя районной комиссии медико-социальной экспертизы в Запорожье, которая фиктивно устанавливала группы инвалидности для нелегального выезда за границу, а также ликвидацию трех каналов незаконного пересечения границы на Закарпатье.
В Николаеве был задержан чиновник военной службы правопорядка, помогавший получить фальшивые справки о состоянии здоровья, а в Виннице подозревается перевозчик, вносивший недостоверные сведения в систему Шлях.
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