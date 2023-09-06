СБУ предъявила подозрение российскому олигарху Фридману за финансирование войны в Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила подозрение российскому олигарху Михаилу Фридману, утверждая, что он имеет прямое отношение к финансированию войны против Украины. Об этом было объявлено через пресс-службу СБУ.
Согласно сообщению СБУ, с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину Михаил Фридман якобы перечислил около 2 миллиардов рублей на счета нескольких военных заводов в россии, которые, по данным службы, причастны к производству военной продукции. Среди этих заводов были названы "Тульский патронный завод", специализирующийся на производстве боеприпасов, а также "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", который занимается производством высокотехнологичного оборудования для военных воздушных сил россии.
Согласно данным СБУ, для финансирования указанных "проектов" Фридман использовал активы, находящиеся под его контролем в структуре "Альфа-Групп". Кроме того, он якобы задействовал свои собственные бизнес-ресурсы для массового производства и распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым брендом "армия россии", которая, по утверждению СБУ, поставляется оккупантам на передовую линию.
СБУ также утверждает, что Фридман был организатором сбора материально-технической помощи для потребностей оккупационных группировок россии, вовлеченных в вооруженные действия на территории Украины.
Помимо вышеуказанных обвинений, появились дополнительные обстоятельства в деле Михаила Фридмана. По данным следствия, его страховые компании предоставили страхование для военной техники, а также жизни и здоровья российских вооруженных сил, участвующих в вооруженных конфликтах на территории Украины.
Кроме того, Михаил Фридман установил сотрудничество с собственным телекоммуникационным предприятием, что, по данным Службы безопасности Украины (СБУ), позволило ему создать и поддерживать мобильную связь, контролируемую фсб рф, во временно оккупированных районах Украины.
Следователи СБУ, опираясь на собранные доказательства, предъявили Фридману обвинение по части 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины, касающейся финансирования действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захвата государственной власти или изменения границы территории Украины, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
На данный момент олигарх находится за пределами Украины и скрывается от правосудия. В случае осуждения его грозит до 8 лет лишения свободы и конфискация имущества.
Согласно сообщению СБУ, с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину Михаил Фридман якобы перечислил около 2 миллиардов рублей на счета нескольких военных заводов в россии, которые, по данным службы, причастны к производству военной продукции. Среди этих заводов были названы "Тульский патронный завод", специализирующийся на производстве боеприпасов, а также "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", который занимается производством высокотехнологичного оборудования для военных воздушных сил россии.
Согласно данным СБУ, для финансирования указанных "проектов" Фридман использовал активы, находящиеся под его контролем в структуре "Альфа-Групп". Кроме того, он якобы задействовал свои собственные бизнес-ресурсы для массового производства и распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым брендом "армия россии", которая, по утверждению СБУ, поставляется оккупантам на передовую линию.
СБУ также утверждает, что Фридман был организатором сбора материально-технической помощи для потребностей оккупационных группировок россии, вовлеченных в вооруженные действия на территории Украины.
Помимо вышеуказанных обвинений, появились дополнительные обстоятельства в деле Михаила Фридмана. По данным следствия, его страховые компании предоставили страхование для военной техники, а также жизни и здоровья российских вооруженных сил, участвующих в вооруженных конфликтах на территории Украины.
Кроме того, Михаил Фридман установил сотрудничество с собственным телекоммуникационным предприятием, что, по данным Службы безопасности Украины (СБУ), позволило ему создать и поддерживать мобильную связь, контролируемую фсб рф, во временно оккупированных районах Украины.
Следователи СБУ, опираясь на собранные доказательства, предъявили Фридману обвинение по части 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины, касающейся финансирования действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захвата государственной власти или изменения границы территории Украины, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
На данный момент олигарх находится за пределами Украины и скрывается от правосудия. В случае осуждения его грозит до 8 лет лишения свободы и конфискация имущества.
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