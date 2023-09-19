СБУ предъявила подозрение российскому боевику за пытки украинцев

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении российскому боевику, который, находясь в оккупированной Балаклее, жестоко пытал украинских граждан током.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Идет речь о 34-летнем Султане Паштове, который был боевиком батальона "Чибис" 16-й отдельной бригады главного управления генерального штаба вооруженных сил россии, известного как ГРУ.
По информации СБУ, весной 2022 года Паштов находился в оккупированной Балаклее, где принимал участие в карательных операциях и пытках задержанных украинцев. Он действовал на территории райотдела полиции, захваченной российскими вооруженными группами.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Идет речь о 34-летнем Султане Паштове, который был боевиком батальона "Чибис" 16-й отдельной бригады главного управления генерального штаба вооруженных сил россии, известного как ГРУ.
По информации СБУ, весной 2022 года Паштов находился в оккупированной Балаклее, где принимал участие в карательных операциях и пытках задержанных украинцев. Он действовал на территории райотдела полиции, захваченной российскими вооруженными группами.
По данным СБУ, Паштову предъявлены обвинения в нарушении международных законов и норм ведения войны, совершенных в сговоре с другими лицами.
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