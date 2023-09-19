СБУ предъявила подозрение российскому боевику за пытки украинцев

15:14 18 сентября Киев, Украина





Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Идет речь о 34-летнем Султане Паштове, который был боевиком батальона "Чибис" 16-й отдельной бригады главного управления генерального штаба вооруженных сил россии, известного как ГРУ.



По информации СБУ, весной 2022 года Паштов находился в оккупированной Балаклее, где принимал участие в карательных операциях и пытках задержанных украинцев. Он действовал на территории райотдела полиции, захваченной российскими вооруженными группами. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении российскому боевику, который, находясь в оккупированной Балаклее, жестоко пытал украинских граждан током.Об этом сообщила пресс-служба СБУ.Идет речь о 34-летнем Султане Паштове, который был боевиком батальона "Чибис" 16-й отдельной бригады главного управления генерального штаба вооруженных сил россии, известного как ГРУ.По информации СБУ, весной 2022 года Паштов находился в оккупированной Балаклее, где принимал участие в карательных операциях и пытках задержанных украинцев. Он действовал на территории райотдела полиции, захваченной российскими вооруженными группами.

"Людей подвергали жесточайшим пыткам, долгое время держали в антисанитарных условиях без пищи и воды, а также применяли электрический ток. Совместно с соучастниками Паштов старался запугать местных жителей и сломать их сопротивление оккупантам. Кроме того, используя множество форм пыток, он пытался вынудить жителей Балаклеи сотрудничать с агрессором, чтобы получить разведывательные данные о силах обороны на восточном фронте", - говорится в заявлении СБУ.

По данным СБУ, Паштову предъявлены обвинения в нарушении международных законов и норм ведения войны, совершенных в сговоре с другими лицами.