СБУ предупреждает о подготовке российскими спецслужбами новых ИПСО

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

«Правдоподобие» и доказательная база фейков среди прочего должна обеспечить:

▪️ внесение ФСБ в государственные реестры рф записей, которые якобы должны подтверждать версию вражеских спецслужб;

▪️ подделку документов украинских государственных деятелей и представителей Сил обороны.



По оперативным данным старт реализации вражеского ИПСО в украинском информационном поле запланирован на ближайшее время.

"Не имея успехов на поле боя, враг стремится любыми методами взорвать психологически эмоциональное состояние украинских воинов на передовой и дестабилизировать ситуацию в стране. Призываем представителей украинских СМИ критически относиться к появлению подобной «сенсационной» информации.

СБУ системно отслеживает все подобные манипуляции, разоблачает и задерживает агентов кремля, сознательно помогающих врагу внутри страны. Вместе работаем на Победу!", - говорится в сообщении.