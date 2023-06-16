СБУ предупреждает о подготовке российскими спецслужбами новых ИПСО

Спецслужбы россии готовят новые провокации в отношении представителей Сил обороны и безопасности Украины. Такие данные СБУ обнаружила в ходе контрразведывательной деятельности.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
В частности, по оперативным данным, сотрудники 5 службы ФСБ рф планируют ряд ИПСО, в основу которых должна войти дезинформация о якобы российском гражданстве украинских государственных деятелей, руководства Сил обороны и безопасности и их семей, а также других должностных лиц.
«Правдоподобие» и доказательная база фейков среди прочего должна обеспечить:
▪️ внесение ФСБ в государственные реестры рф записей, которые якобы должны подтверждать версию вражеских спецслужб;
▪️ подделку документов украинских государственных деятелей и представителей Сил обороны.
По оперативным данным старт реализации вражеского ИПСО в украинском информационном поле запланирован на ближайшее время.
▪️ подделку документов украинских государственных деятелей и представителей Сил обороны.
По оперативным данным старт реализации вражеского ИПСО в украинском информационном поле запланирован на ближайшее время.
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