СБУ предупреждает о подготовке российскими спецслужбами новых ИПСО

10:33 15 июня Киев, Украина

Спецслужбы россии готовят новые провокации в отношении представителей Сил обороны и безопасности Украины. Такие данные СБУ обнаружила в ходе контрразведывательной деятельности.
 
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В частности, по оперативным данным, сотрудники 5 службы ФСБ рф планируют ряд ИПСО, в основу которых должна войти дезинформация о якобы российском гражданстве украинских государственных деятелей, руководства Сил обороны и безопасности и их семей, а также других должностных лиц.
 
«Правдоподобие» и доказательная база фейков среди прочего должна обеспечить:
 
▪️ внесение ФСБ в государственные реестры рф записей, которые якобы должны подтверждать версию вражеских спецслужб;
▪️ подделку документов украинских государственных деятелей и представителей Сил обороны.

По оперативным данным старт реализации вражеского ИПСО в украинском информационном поле запланирован на ближайшее время.
"Не имея успехов на поле боя, враг стремится любыми методами взорвать психологически эмоциональное состояние украинских воинов на передовой и дестабилизировать ситуацию в стране. Призываем представителей украинских СМИ критически относиться к появлению подобной «сенсационной» информации.
 
СБУ системно отслеживает все подобные манипуляции, разоблачает и задерживает агентов кремля, сознательно помогающих врагу внутри страны. Вместе работаем на Победу!", - говорится в сообщении.