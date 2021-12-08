СБУ предупредила ввоз в Украину 1,9 млн фальшивых акцизных марок на алкоголь

15:52 30 Март Киев, Украина

Почти 2 млн акцизных марок для незаконно изготовленной алкогольной продукции так и не доехали до заказчика из Киева - они были блокированы сотрудниками СБУ в одном из одесских портов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Груз прибыл в порт Черноморская паромом из Турции.

Установлено, что из порта украинские акцизные марки хотели перевезти в Киев - на адрес одного из предприятий. Во время осмотра грузовика правоохранители обнаружили скрытые в рулонах с фольгой поддельные украинские акцизные марки. Они предназначались для нелегально изготовленной алкогольной продукции.

Сейчас продолжаются соответствующие процессуальные действия для фиксации факта правонарушения.