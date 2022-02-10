СБУ предотвратила теракт в Киеве и задержала мужчину, завербованного спецслужбами Беларуси

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который пытался поджечь машину у здания одной из общественных организаций.
Об этом сообщили в Национальной полиции.
28-летнего киевлянина, разыскиваемого за совершение мошенничества, задержали на улице Чистяковской. Мужчина, как выяснили следователи, получил заказ на поджог авто за 100 тысяч (на видео, обнародованном СБУ, задержанный не называет валюты, в которой ему должны были заплатить. – Ред.) в одном из анонимных телеграмм-каналов, а действовал как убеждают в СБУ, по заказу одной из белорусских госструктур.
Спецслужащие говорят, что для связи с кураторами задержанный использовал запрещенные электронные почтовые сервисы РФ, деньги за проведенную работу получал на собственную банковскую карточку, а для поджога заранее приобрел автомобиль Шкода.
Об этом сообщили в Национальной полиции.
28-летнего киевлянина, разыскиваемого за совершение мошенничества, задержали на улице Чистяковской. Мужчина, как выяснили следователи, получил заказ на поджог авто за 100 тысяч (на видео, обнародованном СБУ, задержанный не называет валюты, в которой ему должны были заплатить. – Ред.) в одном из анонимных телеграмм-каналов, а действовал как убеждают в СБУ, по заказу одной из белорусских госструктур.
Спецслужащие говорят, что для связи с кураторами задержанный использовал запрещенные электронные почтовые сервисы РФ, деньги за проведенную работу получал на собственную банковскую карточку, а для поджога заранее приобрел автомобиль Шкода.
В СБУ говорят, что задержанный мужчина причастен не только к попытке поджога, но и к запугиванию журналистов и иностранцев, организации митингов с деструктивной агитацией вблизи зарубежных диппредставительств, а также сбора данных об украинских военнослужащих из приграничных районов.
На видео, обнародованном СБУ, задержанный рассказывает, что ездил в Житомир фотографировать автомобили, припаркованные возле военкомата, и собирал людей для митинга под посольством Польши в Киеве.
В настоящее время полиция открыла уголовное производство по покушению на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога и готовится сообщить задержанному о подозрении. В свою очередь, СБУ открыла производство по статьям относительно госизмены и террористического акта и уже сообщила задержанному о подозрении. Суд в ближайшее время должен избрать ему меру пресечения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии