СБУ предотвратила теракт в Киеве и задержала мужчину, завербованного спецслужбами Беларуси

14:22 10 Февраль Киев, Украина





Об этом сообщили в Национальной полиции.



28-летнего киевлянина, разыскиваемого за совершение мошенничества, задержали на улице Чистяковской. Мужчина, как выяснили следователи, получил заказ на поджог авто за 100 тысяч (на видео, обнародованном



Спецслужащие говорят, что для связи с кураторами задержанный использовал запрещенные электронные почтовые сервисы РФ, деньги за проведенную работу получал на собственную банковскую карточку, а для поджога заранее приобрел автомобиль Шкода. Киеве правоохранители задержали мужчину, который пытался поджечь машину у здания одной из общественных организаций.Об этом сообщили в Национальной полиции.28-летнего киевлянина, разыскиваемого за совершение мошенничества, задержали на улице Чистяковской. Мужчина, как выяснили следователи, получил заказ на поджог авто за 100 тысяч (на видео, обнародованном СБУ , задержанный не называет валюты, в которой ему должны были заплатить. – Ред.) в одном из анонимных телеграмм-каналов, а действовал как убеждают в СБУ, по заказу одной из белорусских госструктур.Спецслужащие говорят, что для связи с кураторами задержанный использовал запрещенные электронные почтовые сервисы РФ, деньги за проведенную работу получал на собственную банковскую карточку, а для поджога заранее приобрел автомобиль Шкода.

“На одной из АЗС парень приобрел горючее, которым облил автомобиль. Довести преступный умысел до конца помешали правоохранители. Автомобиль, владелец которого сейчас устанавливается, помещен на штрафстоянку, – рассказал заместитель начальника – начальник следственного отдела Святошинского управления полиции Богдан Замула.

В СБУ говорят, что задержанный мужчина причастен не только к попытке поджога, но и к запугиванию журналистов и иностранцев, организации митингов с деструктивной агитацией вблизи зарубежных диппредставительств, а также сбора данных об украинских военнослужащих из приграничных районов.



На видео, обнародованном СБУ, задержанный рассказывает, что ездил в Житомир фотографировать автомобили, припаркованные возле военкомата, и собирал людей для митинга под посольством Польши в Киеве.

"По предварительным данным, действия вражеского агента были направлены на расшатывание внутриполитической обстановки в Украине и дискредитацию нашего государства перед странами ЕС и гражданами Беларуси", - считают в СБУ.

В настоящее время полиция открыла уголовное производство по покушению на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога и готовится сообщить задержанному о подозрении. В свою очередь, СБУ открыла производство по статьям относительно госизмены и террористического акта и уже сообщила задержанному о подозрении. Суд в ближайшее время должен избрать ему меру пресечения.