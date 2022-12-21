СБУ предотвратила побег за границу более сотни уклонистов

Инициаторы незаконных трафиков предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы страны под видом волонтеров или попытаться обойти контрольно-пропускные пункты. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба ведомства.
Стоимость таких услуг составляла от четырех тысяч долларов. Сумма зависела от региона проживания и срочности выезда.
Отмечается, что во время комплексных мероприятий в Киевской области разоблачена местная жительница, которая "регистрировала" своих клиентов как представителей местной благотворительной организации. Затем вносила недостоверные сведения в систему Шлях. Для этого использовала собственные связи, в том числе среди представителей депутатского корпуса одного из районных советов Киевской области.
Как заявили в СБУ, организатору преступной схемы сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Кроме того, была выявлена еще одна схема нелегальной миграции в Одесской области, к организации которой причастна международная преступная группировка.
Сообщается, что злоумышленники скрыто переправляли лиц призывного возраста в Евросоюз вне установленных пунктов пропуска. Заказчикам они предоставляли детальный план перемещения через природные ландшафты и местную инфраструктуру.
Еще один канал нелегального выезда в ЕС проходил через Молдову.
Для поиска "клиентов" его организаторы использовали специально созданный телеграмм-канал. В дальнейшем злоумышленники планировали вывезти уклонистов за границу на собственном автомобиле.
Стоимость таких услуг составляла от четырех тысяч долларов. Сумма зависела от региона проживания и срочности выезда.
Отмечается, что во время комплексных мероприятий в Киевской области разоблачена местная жительница, которая "регистрировала" своих клиентов как представителей местной благотворительной организации. Затем вносила недостоверные сведения в систему Шлях. Для этого использовала собственные связи, в том числе среди представителей депутатского корпуса одного из районных советов Киевской области.
Как заявили в СБУ, организатору преступной схемы сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Кроме того, была выявлена еще одна схема нелегальной миграции в Одесской области, к организации которой причастна международная преступная группировка.
Сообщается, что злоумышленники скрыто переправляли лиц призывного возраста в Евросоюз вне установленных пунктов пропуска. Заказчикам они предоставляли детальный план перемещения через природные ландшафты и местную инфраструктуру.
Еще один канал нелегального выезда в ЕС проходил через Молдову.
Для поиска "клиентов" его организаторы использовали специально созданный телеграмм-канал. В дальнейшем злоумышленники планировали вывезти уклонистов за границу на собственном автомобиле.
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