СБУ предотвратила хакерскую атаку на госорганы Украины

Киберспециалисты СБУ не дали спецслужбам Российской Федерации осуществить мощную хакерскую атаку на госорганы Украины.
Об этом сообщается на сайте СБУ во вторник, 27 апреля.
В частности, мужчина должен был направить украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением. Рассылка должна была обеспечить вирусное поражение закрытых электронных информационных систем государственных учреждений и органов местного самоуправления.
Установлено, что заказчики хотели получить несанкционированный доступ к информации, которая могла блокировать устойчивую работу объектов информационной и критической инфраструктуры.
В ходе проведенных следственных действий правоохранители изъяли электронные носители информации с файлами предоставленного иностранными спецслужбами программного обеспечения; переписку с кураторами РФ.
Организатору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о государственной измене (ст.111 УК Украины).
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