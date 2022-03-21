СБУ перекрыла канал контрабанды наркотиков в страны ЕС

Сотрудники СБУ блокировали деятельность группировки, наладившей канал контрабанды наркотиков в страны ЕС и постсоветского пространства.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По предварительной версии следствия, контрабанду организовал житель Днепропетровщины. Контрабандный канал функционировал в течение 2020-2021 годов, а ежемесячный доход группировки достигал более 100 тысяч гривен.
По предварительной версии следствия, контрабанду организовал житель Днепропетровщины. Контрабандный канал функционировал в течение 2020-2021 годов, а ежемесячный доход группировки достигал более 100 тысяч гривен.
Во время проведения обысков правоохранители изъяли около 1 кг запрещенных веществ, весы и упаковочную тару, средства связи и сим-карты, деньги, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.
Судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.
Судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.
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