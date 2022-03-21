СБУ перекрыла канал контрабанды наркотиков в страны ЕС

13:21 23 июня Киев, Украина

Сотрудники СБУ блокировали деятельность группировки, наладившей канал контрабанды наркотиков в страны ЕС и постсоветского пространства.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По предварительной версии следствия, контрабанду организовал житель Днепропетровщины. Контрабандный канал функционировал в течение 2020-2021 годов, а ежемесячный доход группировки достигал более 100 тысяч гривен.

"Наркотические и психотропные вещества организатор получал почтой из других регионов Украины. Затем злоумышленник искал клиентов через Интернет. Его "целевой аудиторией" были жители европейских и постсоветских стран", - говорится в сообщении.

Во время проведения обысков правоохранители изъяли около 1 кг запрещенных веществ, весы и упаковочную тару, средства связи и сим-карты, деньги, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.



Судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.