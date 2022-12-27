СБУ передала в Харьковский музей колокол из храма, уничтоженного рашистами

Во время стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Харьковщины правоохранители обнаружили старинный украинский колокол. Известно, что это единственный уцелевший артефакт от разрушенного российскими оккупантами Иоано-Богословского храма вблизи Купянска.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
После захвата района оккупанты обустроили на территории постройки огневые позиции, а в самой церкви – склад с боеприпасами.
Однако во время бегства от контрнаступления ВСУ российские оккупанты нанесли по храму ракетно-артиллерийский удар и таким образом
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
После захвата района оккупанты обустроили на территории постройки огневые позиции, а в самой церкви – склад с боеприпасами.
Однако во время бегства от контрнаступления ВСУ российские оккупанты нанесли по храму ракетно-артиллерийский удар и таким образом
разрушили его.
Сотрудники СБУ инициировали передачу старинного колокола на хранение Харьковскому историческому музею. После восстановления храма
украинское древность снова вернут верующим.
Мероприятия проводились сотрудниками Департамента контрразведки СБУ и Управления СБУ в Харьковской области.
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