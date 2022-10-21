СБУ открыла производство из-за поставок иранских дронов россии

14:59 21 октября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба Служба безопасности открыла уголовное производство по поставкам иранских дронов и ракет российской армии в войне россии против Украины.Об этом сообщает пресс-служба СБУ

"Следователи СБУ начали уголовное производство, которое должно установить всех причастных к поставке в рф иранских дронов "Shahed-136" и Mohajer-6", а также баллистических ракет малой дальности "Fateh-110" и "Zolfaghar", — говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, у них есть все основания полагать, что представители иранской власти и оборонно-промышленного комплекса умышленно помогают россии в войне против Украины. Следовательно, СБУ пытается установить имена всех причастных к снабжению людей, а также способ и маршруты перевозки этих вооружений, чтобы в будущем привлечь виновных к ответственности.

"Тот, кто помогает россии обстреливать мирные украинские города и села, должен также понести ответственность за военные преступления рф. Ведь нельзя сознательно продавать маньяку наточенный нож, а потом удивляться, что он убивает людей. Поэтому украинские правоохранительные органы дают юридическую оценку такой помощи". нашему врагу. Несмотря на попытки рф замаскировать "Шахеды" под "Герань", мы докажем их иранское происхождение, в частности, и с помощью экспертиз. Работаем над тем, чтобы сорвать маски со всех военных преступников и наказать их", - отметил глава СБУ Василий Малыш.

Производство открыто по ч. 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины - пособничество государству-агрессору. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.