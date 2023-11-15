СБУ открыла уголовное производство против Ирины Фарион

18:15 15 ноября Киев, Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) начала уголовное производство и организовала ряд экспертиз в отношении высказываний бывшего народного депутата Ирины Фарион

Согласно пресс-службе СБУ, бывшая народная депутатка 7-го созыва выразила категорическое неприятие русскоязычных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, не признав их украинцами в ходе одного из своих интервью. Это высказывание вызвало негодование среди украинских защитников и общества.



В дополнение к этому, на своих страницах в социальных сетях Фарион опубликовала сообщение с данными проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, в результате чего этот студент стал объектом преследования со стороны российских спецслужб.



Уголовное производство в отношении Фарион инициировано по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая нарушение равноправия граждан, оскорбление чести и достоинства военнослужащего, нарушение тайны переписки, а также нарушение неприкосновенности частной жизни. Кроме того, СБУ проводит психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Фарион.