СБУ остановила коррупционную машину, жертвами которой стали украинские моряки

СБУ провела обыски в Администрации речного и морского транспорта Украины, а также изъяла серверы с данными, из-за чего попала под несправедливую атаку коррупционеров и махинаторов, наживавшихся на моряках. "Пострадавшие дельцы" обвинили ведомство в неправомерных действиях, которые повлекли за собой блокировку онлайн сервисов, реестров и государственного кабинета моряка, крайне важных для работы морской отрасли Украины.
Как оказалось, все эти сервисы и сервера (место, где физически хранится эта информация) были сосредоточены в руках частных лиц, которые могли оперировать (или манипулировать) ими, как им заблагорассудится. То есть фактически целый сектор государственных услуг для 150 000 украинских моряков был отдан в частные руки и превращен в инструмент по обилечиванию всех подряд. На этом "зарабатывали" сотни миллионов долларов в год, и только в рамках нашей реформы при поддержке Президента и министра Кубракова это удалось остановить!
Благодаря СБУ, которая провела операцию под личным руководством главы ведомства Ивана Баканова, удалось определить местонахождение и изъять серверы с данными, вернув их под контроль государства. Тот случай, когда СБУ, в частности – сотрудники Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, отработали на 100%.
Расследование продолжается, все причастные к передаче контроля над государственным имуществом третьим лицам будут привлечены к ответсвенности.
В свою очередь вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и команда Минцифры
восстанавливают работу сервисов и в скором времени они станут доступны, но уже без взяток и вымогательств.
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