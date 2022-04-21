СБУ остановила коррупционную машину, жертвами которой стали украинские моряки

Как оказалось, все эти сервисы и сервера (место, где физически хранится эта информация) были сосредоточены в руках частных лиц, которые могли оперировать (или манипулировать) ими, как им заблагорассудится. То есть фактически целый сектор государственных услуг для 150 000 украинских моряков был отдан в частные руки и превращен в инструмент по обилечиванию всех подряд. На этом "зарабатывали" сотни миллионов долларов в год, и только в рамках нашей реформы при поддержке Президента и министра Кубракова это удалось остановить!