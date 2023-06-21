СБУ опубликовала перечень политсил и общественных организаций рф, угрожающих госбезопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала список политических партий и общественных организаций из россии, которые выражают поддержку военных действий против Украины и представляют угрозу для государственной безопасности страны.
В этот перечень включены 5 политических партий и 8 общественных объединений из страны-агрессора.
Установлено, что цели этих организаций и призывы их лидеров направлены на одобрение российской вооруженной агрессии и уничтожение Украинской государственности и граждан нашей страны.
В список вошли:
1. политическая партия "Единая россия";
2. политическая партия «Справедливая россия – патриоты – за правду»;
3. политическая партия «Либерально-демократическая партия россии»;
4. политическая партия «Новые люди»;
5. политическая партия «Коммунистическая партия российской федерации»;
6. общественная организация «Молодая гвардия единой россии»;
7. добровольческое молодежное общественное движение «Волонтерская рота боевого братства»;
8. детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»;
9. общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых»;
10. общественная организация "российский союз молодежи";
11. публичное движение «общероссийский народный фронт»;
12. благотворительный фонд «Добро и дело»;
13. общественная организация «Русская ассоциация защиты религиозной свободы».
Теперь под запретом любая общественно-политическая или хозяйственная деятельность этих партий и объединений россии на территории Украины.
Кроме этого, с вышеуказанными организациями россии запрещено сотрудничать украинским партиям, общественным движениям и фондам.
Служба безопасности продолжает комплексные меры по разоблачению и обнародованию прокремлевских структур, представляющих угрозу государственному суверенитету и территориальной целостности Украины.
В список вошли:
1. политическая партия "Единая россия";
2. политическая партия «Справедливая россия – патриоты – за правду»;
3. политическая партия «Либерально-демократическая партия россии»;
4. политическая партия «Новые люди»;
5. политическая партия «Коммунистическая партия российской федерации»;
6. общественная организация «Молодая гвардия единой россии»;
7. добровольческое молодежное общественное движение «Волонтерская рота боевого братства»;
8. детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»;
9. общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых»;
10. общественная организация "российский союз молодежи";
11. публичное движение «общероссийский народный фронт»;
12. благотворительный фонд «Добро и дело»;
13. общественная организация «Русская ассоциация защиты религиозной свободы».
Теперь под запретом любая общественно-политическая или хозяйственная деятельность этих партий и объединений россии на территории Украины.
Кроме этого, с вышеуказанными организациями россии запрещено сотрудничать украинским партиям, общественным движениям и фондам.
Служба безопасности продолжает комплексные меры по разоблачению и обнародованию прокремлевских структур, представляющих угрозу государственному суверенитету и территориальной целостности Украины.
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