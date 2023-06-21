СБУ опубликовала перечень политсил и общественных организаций рф, угрожающих госбезопасности Украины

15:44 21 июня Киев, Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала список политических партий и общественных организаций из россии, которые выражают поддержку военных действий против Украины и представляют угрозу для государственной безопасности страны.

В этот перечень включены 5 политических партий и 8 общественных объединений из страны-агрессора.

Установлено, что цели этих организаций и призывы их лидеров направлены на одобрение российской вооруженной агрессии и уничтожение Украинской государственности и граждан нашей страны.



В список вошли:

1. политическая партия "Единая россия";

2. политическая партия «Справедливая россия – патриоты – за правду»;

3. политическая партия «Либерально-демократическая партия россии»;

4. политическая партия «Новые люди»;

5. политическая партия «Коммунистическая партия российской федерации»;

6. общественная организация «Молодая гвардия единой россии»;

7. добровольческое молодежное общественное движение «Волонтерская рота боевого братства»;

8. детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»;

9. общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых»;

10. общественная организация "российский союз молодежи";

11. публичное движение «общероссийский народный фронт»;

12. благотворительный фонд «Добро и дело»;

13. общественная организация «Русская ассоциация защиты религиозной свободы».



Теперь под запретом любая общественно-политическая или хозяйственная деятельность этих партий и объединений россии на территории Украины.



Кроме этого, с вышеуказанными организациями россии запрещено сотрудничать украинским партиям, общественным движениям и фондам.



Служба безопасности продолжает комплексные меры по разоблачению и обнародованию прокремлевских структур, представляющих угрозу государственному суверенитету и территориальной целостности Украины.