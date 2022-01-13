СБУ опасается усиления российской пропаганды в канун майских праздников

13:29 29 Апрель Киев, Украина

СБУ Украины напоминает о возможных информационных диверсиях со стороны РФ и призывает граждан быть особенно сознательными в период пасхальных и майских праздников.





В СБУ отметили, что ежегодно в этот период традиционно усиливается Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.В СБУ отметили, что ежегодно в этот период традиционно усиливается российская пропаганда , информационные фейки, возрастает вероятность диверсий, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

"СБУ, как всегда, системно противодействует этим проявлениям. В частности, в большинстве регионов СБУ в течение апреля провела ряд антитеррористических учений, отрабатывались действия по защите стратегически важных объектов и государственных границ. В то же время мы понимаем, что в такой период необходимы бдительность и сознательное отношение к безопасности со стороны каждого гражданина", - сказано в сообщении

СБУ также напомнила о круглосуточной горячей линии 0800501482.



На горячую линию нужно звонить в случае, если вы:



• имеете информацию о намерениях осуществления террористической, диверсионной деятельности или других противоправных действий;

• заметили подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и мест массового скопления людей;

• увидели подозрительные транспортные средства или беспилотные летательные аппараты вблизи стратегических объектов;

• обнаружили подозрительные предметы или средства поражения в общественных местах.



Информация, полученная по телефону доверия СБУ является конфиденциальной и будет тщательно проверена.