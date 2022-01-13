СБУ опасается усиления российской пропаганды в канун майских праздников

СБУ Украины напоминает о возможных информационных диверсиях со стороны РФ и призывает граждан быть особенно сознательными в период пасхальных и майских праздников.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.
В СБУ отметили, что ежегодно в этот период традиционно усиливается российская пропаганда, информационные фейки, возрастает вероятность диверсий, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.
В СБУ отметили, что ежегодно в этот период традиционно усиливается российская пропаганда, информационные фейки, возрастает вероятность диверсий, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.
СБУ также напомнила о круглосуточной горячей линии 0800501482.
На горячую линию нужно звонить в случае, если вы:
• имеете информацию о намерениях осуществления террористической, диверсионной деятельности или других противоправных действий;
• заметили подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и мест массового скопления людей;
• увидели подозрительные транспортные средства или беспилотные летательные аппараты вблизи стратегических объектов;
• обнаружили подозрительные предметы или средства поражения в общественных местах.
Информация, полученная по телефону доверия СБУ является конфиденциальной и будет тщательно проверена.
На горячую линию нужно звонить в случае, если вы:
• имеете информацию о намерениях осуществления террористической, диверсионной деятельности или других противоправных действий;
• заметили подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и мест массового скопления людей;
• увидели подозрительные транспортные средства или беспилотные летательные аппараты вблизи стратегических объектов;
• обнаружили подозрительные предметы или средства поражения в общественных местах.
Информация, полученная по телефону доверия СБУ является конфиденциальной и будет тщательно проверена.
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