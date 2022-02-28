СБУ Одессы блокировала крупных наркодиллеров

Пресс-центр СБУ Одесской области сообщил о задержании группировки наркодилеров, которые через Интернет сбывали запрещенные вещества клиентам по всей территории Украины.
По данным следствия, в состав группы входило шесть местных жителей. Подозреваемые закупали наркотики у оптовых поставщиков и перепродавали через собственный сайт и закрытые группы в одном из мессенджеров. "Товар" заказчикам доставляли курьеры, а на территории региона наркотики сбывали через "закладки". Оплата за психотропы поступала на банковские карточки фигурантов.
"По оперативной информации, ежемесячно злоумышленники продавали амфетамина и экстази более чем на миллион гривен по расценкам черного рынка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время обысков по местам проживания участников группы правоохранители изъяли компьютеры и мобильные телефоны с данными о наркотрафике, банковские карточки и другие доказательства противоправной деятельности. В помещении организатора обнаружены амфетамин, каннабис и экстази, которые направлены на экспертизу.
Организатору группировки сообщено о подозрении в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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