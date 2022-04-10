СБУ: Одесская таможня незаконно оформляла более 100 автомобилей ежемесячно

13:42 12 июля Киев, Украина

На одесской таможне автомобили, прибывшие из Южной Кореи и США оформлялись в обход всем нормативным таможенным процедурам. Руководил противоправным "быстрым оформлением" старший государственный инспектор таможенного поста.

Об этом говорится на сайте СБУ

Таможенник обещал не затягивать таможенные операции. Стоимость таких «услуг» составляла от 100 до 300 долларов, в зависимости от марки автомобиля.



Правоохранители задержали злоумышленника «на горячем» во время получения очередной неправомерной выгоды за беспрепятственное оформление семи автомобилей.



В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об уведомлении о подозрении фигуранту дела. Продолжаются следственные действия для установления всех участников коррупционной схемы.



Операция по разоблачению, документирования и задержания злоумышленников происходила совместно со следователями ТУ Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, в процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.