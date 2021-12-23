СБУ объявила подозрение руководителю российской ЧВК "Вагнер"

Следователи украинской спецслужбы заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны гражданину РФ, руководителю российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
В ОГП не уточняют фамилию руководителя группы, однако украинские СМИ со ссылками на правоохранителей сообщают, что подозрение касается Дмитрия Уткина.
По данным следствия, руководитель ЧВК "Вагнер" в период с июля 2014 по март 2015 года находился на оккупированной территории Донбасса, где по предварительному сговору с чиновниками вооруженных сил РФ и под их контролем командовал подчиненными ему подразделениями боевиков, указывает прокуратура.
/>СБУ планирует объявить фигуранта в международный розыск.
Как сообщают в СБУ, проводящей досудебное расследование в этом производстве, украинским правоохранителям удалось задокументировать факты обстрела "вагнеровцами" украинских позиций на Дебальцевском направлении.
В 2020 году была сорвана спецоперация украинских правоохранителей, целью которой было завербовать "вагнеровцев" якобы для выполнения задачи в другой стране, но таким образом собрать достаточные доказательства их преступлений на Донбассе, задержать их и передать в суд. Однако выполнение финального этапа операции перенесли на несколько дней, что привело к срыву, а наемников задержали в Беларуси, после чего официальный Минск передал их России.
Расследование событий указывает на то, что операция действительно была отсрочена. В этом обвиняют Офис Президента и его руководителя Андрея Ермака. Последний свою причастность к принятию этого решения отрицает.
Как известно, российский ЧВК "Вагнер" был создан в 2013 году. С тех пор наемники участвовали в ряде военных конфликтов в мире, в том числе и на Донбассе. По данным СБУ, "вагнеровцы" причастны к сбитию украинского военно-транспортного самолета Ил-76 над Луганском в июне 2014 года и, вероятно, участвовали в боях за Дебальцево в феврале 2015-го.
В ОГП не уточняют фамилию руководителя группы, однако украинские СМИ со ссылками на правоохранителей сообщают, что подозрение касается Дмитрия Уткина.
По данным следствия, руководитель ЧВК "Вагнер" в период с июля 2014 по март 2015 года находился на оккупированной территории Донбасса, где по предварительному сговору с чиновниками вооруженных сил РФ и под их контролем командовал подчиненными ему подразделениями боевиков, указывает прокуратура.
/>СБУ планирует объявить фигуранта в международный розыск.
Как сообщают в СБУ, проводящей досудебное расследование в этом производстве, украинским правоохранителям удалось задокументировать факты обстрела "вагнеровцами" украинских позиций на Дебальцевском направлении.
В 2020 году была сорвана спецоперация украинских правоохранителей, целью которой было завербовать "вагнеровцев" якобы для выполнения задачи в другой стране, но таким образом собрать достаточные доказательства их преступлений на Донбассе, задержать их и передать в суд. Однако выполнение финального этапа операции перенесли на несколько дней, что привело к срыву, а наемников задержали в Беларуси, после чего официальный Минск передал их России.
Расследование событий указывает на то, что операция действительно была отсрочена. В этом обвиняют Офис Президента и его руководителя Андрея Ермака. Последний свою причастность к принятию этого решения отрицает.
Как известно, российский ЧВК "Вагнер" был создан в 2013 году. С тех пор наемники участвовали в ряде военных конфликтов в мире, в том числе и на Донбассе. По данным СБУ, "вагнеровцы" причастны к сбитию украинского военно-транспортного самолета Ил-76 над Луганском в июне 2014 года и, вероятно, участвовали в боях за Дебальцево в феврале 2015-го.
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