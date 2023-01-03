10:24 03 января Киев, Украина

СБУ объявила первые подозрения за обстрелы гражданских объектов Украины: собраны доказательства на российского генерала и адмирала флота рф.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следователи СБУ собрали качественную доказательную базу на двух представителей высшего командования рф, которые несут ответственность за обстрелы гражданских объектов Украины. Одним из них является командующий дальней авиацией воздушно-космических сил ВС рф генерал-полковник Сергей Кобылаш. А другим – бывший командующий Черноморским флотом рф адмирал Игорь Осипов", - говорится в сообщении.

Им обоим объявлено о подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины:



▪️ ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

▪️ ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).



Это первые подозрения, которые объявляет Украина именно за обстрелы гражданских объектов в Украине.



Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.



Так, в ходе расследования следователи СБУ установили, что с начала полномасштабного вторжения Сергей Кобылаш выполняет указания высшего военно-политического руководства россии по уничтожению украинских городов.



Именно по его приказу российские захватчики совершают массированные ракетные удары по жилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины.



Для проведения воздушных атак враг использует стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, а также дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, на вооружении которых крылатые ракеты типов Х-555, Х-101, Х-55 и Х-22.



Что касается Игоря Осипова, то по данным следствия, в период с 24 февраля по 10 августа 2022 года чиновник отдавал приказы на проведение систематических ракетных ударов с акватории Черного моря по украинским густонаселенным пунктам.



Вражеские атаки осуществляли высокоточными управляемыми крылатыми ракетами «3М14-Калибр» из российских боевых кораблей.



Досудебное расследование продолжается.