СБУ объявила о подозрении пропагандистке, оправдывающей оккупантов за подрыв Каховской ГЭС

СБУ объявила о подозрении российской пропагандистке, активно вовлеченной в информационно-подрывную деятельность против Украины. Рашистка одной из первых начала оправдывать оккупантов за подрыв Каховской ГЭС.
Речь идет об уроженке Одессы, прокремлевской блогерше юлии лозановой, более известной под псевдонимом юлия витязева.
Еще в 2015 году она переехала в москву, где начала активно распространять фейки об общественно-политической ситуации в Украине. С начала полномасштабного вторжения россии витязева использовала все доступные ей медиа-площадки для публичной поддержки вооруженной агрессии россии.
Именно она 6 июня 2023 одной из первых начала активно оправдывать российских оккупантов за подрыв ими Каховской ГЭС.
Для этого московская блогерша опубликовала соответствующие сообщения на собственном телеграм-канале, насчитывающем почти 100 тыс. подписчиков.
Кроме того, витязева регулярно распространяет антиукраинский контент в эфирах российского канала «Соловьев.live» и занимается сбором денег
для нужд оккупационных группировок рф.
Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты ее подрывной деятельности против Украины.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили блогеру о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 6 ст.111-1 (коллаборационная деятельность);
▪️ ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
Пока фигурантка скрывается от правосудия на территории страны-агрессора. Продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности за преступления против Украины.
Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.
▪️ ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
Пока фигурантка скрывается от правосудия на территории страны-агрессора. Продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности за преступления против Украины.
Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.
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