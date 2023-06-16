СБУ объявила о подозрении пропагандистке, оправдывающей оккупантов за подрыв Каховской ГЭС

18:12 06 июня Киев, Украина

СБУ объявила о подозрении российской пропагандистке, активно вовлеченной в информационно-подрывную деятельность против Украины . Рашистка одной из первых начала оправдывать оккупантов за подрыв Каховской ГЭС.

Речь идет об уроженке Одессы, прокремлевской блогерше юлии лозановой, более известной под псевдонимом юлия витязева.

Еще в 2015 году она переехала в москву, где начала активно распространять фейки об общественно-политической ситуации в Украине. С начала полномасштабного вторжения россии витязева использовала все доступные ей медиа-площадки для публичной поддержки вооруженной агрессии россии.





Именно она 6 июня 2023 одной из первых начала активно оправдывать российских оккупантов за подрыв ими Каховской ГЭС.

Для этого московская блогерша опубликовала соответствующие сообщения на собственном телеграм-канале, насчитывающем почти 100 тыс. подписчиков.

Кроме того, витязева регулярно распространяет антиукраинский контент в эфирах российского канала «Соловьев.live» и занимается сбором денег

для нужд оккупационных группировок рф.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты ее подрывной деятельности против Украины.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили блогеру о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 6 ст.111-1 (коллаборационная деятельность);

▪️ ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).



Пока фигурантка скрывается от правосудия на территории страны-агрессора. Продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности за преступления против Украины.



Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.