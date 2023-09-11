СБУ обвиняет экс-нардепа Сергея Полищука в госизмене и связях с российской пропагандой

СБУ сообщила о подозрении в государственной измене экс-нардепа V созыва Верховной рады Украины Сергею Полищуку. Полищук скрывается за границей.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
По данным СБУ, за участие в пропагандистском ток-шоу Полищук получал значительное денежное вознаграждение от представителей рф.
На основании собранных доказательств экс-нардепу сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
На основании собранных доказательств экс-нардепу сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
- ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).
Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
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