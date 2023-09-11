СБУ обвиняет экс-нардепа Сергея Полищука в госизмене и связях с российской пропагандой

15:19 11 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины. СБУ сообщила о подозрении в государственной измене экс-нардепа V созыва Верховной рады Украины Сергею Полищуку. Полищук скрывается за границей.Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"До начала полномасштабного вторжения рф в Украину Полищук регулярно посещал москву для участия в эфирах российской пропагандистки Ольги Скабеевой. Во время выступлений на ее ток-шоу "60 минут" экс-нардеп поддерживал агрессивную политику кремля, публично отрицал существование Украинской государственности и распространял российские нарративы о существовании между украинцами идеологического противостояния", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, за участие в пропагандистском ток-шоу Полищук получал значительное денежное вознаграждение от представителей рф.



На основании собранных доказательств экс-нардепу сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.