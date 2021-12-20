СБУ обнаружила схрон оружия, принадлежащий боевику "ЛНР"

14:41 24 Март Киев, Украина





По данным следствия, боевик запугивал мирное население Луганской области и участвовал в боях против украинских сил, во время которых получил ранение. Лечился он в России, где решил остаться и получить гражданство, но вместо этого получил тюремный срок за сделки с наркотиками.



Вчера, 23 марта контрразведчики СБУ задержали на Харьковщине гражданина Украины, который по собственной инициативе начал сотрудничество с боевиками РФ на Донбассе.По данным следствия, боевик запугивал мирное население Луганской области и участвовал в боях против украинских сил, во время которых получил ранение. Лечился он в России, где решил остаться и получить гражданство, но вместо этого получил тюремный срок за сделки с наркотиками.

После отбытия наказания боевик вернулся в Украину, где и был задержан сотрудниками СБУ.

У задержанного боевика "ЛНР", при обыске были обнаружены гранаты РГД-5 и РГО с запалом, а также GPS-координаты, которые указывали на место в лесу возле Харькова.



Сегодня, 24 марта, по координатам силовики нашли тайник с российским оружием.





В схроне были реактивные штурмовые гранаты РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26, две противопехотные запрещенные мины МОН-50, 30 гранат Ф-1 и РГД-5, 20 запалов к ручным гранатам, почти 6 кг взрывчатки, детонаторы, проводка, а также более 2 200 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм.

По предварительным выводам, оружие готовилось для террористических актов на территории Украины.