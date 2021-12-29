СБУ обнаружила схрон диверсантов "ЛНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины в частном доме в Луганской области обнаружили тайники с оружием.
Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В тайниках сотрудники СБУ, среди прочего, обнаружили:
• 60 гранатометных выстрелов;
• 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-22;
• две противотанковые гранаты;
• ручную кумулятивную гранату;
• боевые элементы к гранатометам;
• большое количество патронов различного калибра.
• 60 гранатометных выстрелов;
• 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-22;
• две противотанковые гранаты;
• ручную кумулятивную гранату;
• боевые элементы к гранатометам;
• большое количество патронов различного калибра.
Кроме того, злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.
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