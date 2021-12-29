СБУ обнаружила схрон диверсантов "ЛНР"

19:01 20 Апрель Киев, Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины в частном доме в Луганской области обнаружили тайники с оружием

Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу СБУ

"Служба безопасности Украины выявила в Луганской области скрытый арсенал с оружием и боеприпасами диверсанта незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске. Среди изъятого - боевые элементы противотанкового ракетного комплекса "Конкурс", - говорится в сообщении.

В тайниках сотрудники СБУ, среди прочего, обнаружили:



• 60 гранатометных выстрелов;

• 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-22;

• две противотанковые гранаты;

• ручную кумулятивную гранату;

• боевые элементы к гранатометам;

• большое количество патронов различного калибра.

"По оперативным данным, злоумышленник оборудовал схрон в 2014 году во время боевых действий в районе Приволья и Лисичанска. Находясь в составе вражеской диверсионно-разведывательной группы, он принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО", - отмечается в сообщении.

Кроме того, злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.