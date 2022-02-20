СБУ обнаружила арсенал боеприпасов в центре Киева

Сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в одной из дренажно-штольневых систем в Печерском районе столицы.
Об этом сообщается на сайте спецслужбы во вторник, 25 мая.
Правоохранители изъяли из тайника:
- противотанковый гранатомет РПГ-22;
- автомат АКМ-74;
- четыре тротиловые шашки общим весом 1,2 кг
- почти 1 кг пластида;
- шесть гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;
- пять снаряженных магазинов к автомату;
- 320 патронов калибра 5,45x39 мм.
Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, которые обустроили тайник.
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