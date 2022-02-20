СБУ обнаружила арсенал боеприпасов в центре Киева

11:21 25 Май Киев, Украина

Сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в одной из дренажно-штольневых систем в Печерском районе столицы.

Об этом сообщается на сайте спецслужбы во вторник, 25 мая.

Правоохранители изъяли из тайника:
  • противотанковый гранатомет РПГ-22;
  • автомат АКМ-74;
  • четыре тротиловые шашки общим весом 1,2 кг
  • почти 1 кг пластида;
  • шесть гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;
  • пять снаряженных магазинов к автомату;
  • 320 патронов калибра 5,45x39 мм.
Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, которые обустроили тайник.