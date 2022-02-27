СБУ обнародовала секретные документы российских захватчиков

11:00 27 Февраль Киев, Украина

Сотрудники СБУ завладели секретными документами российских военных, которые украинские силовики разбомбили под Гостомелем. Теперь украинская спецслужба и вооруженные силы получили поименные данные на российских захватчиков, а также секретные пароли и шифры, используемые страной-агрессором. Это позволит понять суть перехваченных разговоров врага. Среди документов также: ▪️боевой расчет с позывными бойцов и командиров; ▪схемы действий захватчиков: путей нападения, ухода, заправок и т.п.; ▪условные знаки противника, в частности, дешифрование команд управления.
 Полученные документы будут служить доказательной базой для суда, они позволят контролировать каждую фамилию вражеских оккупантов и все оставшиеся в живых – обязательно будут наказаны.

Фото: СБУ завладела секретной информацией
Фото: СБУ завладела секретной информацией 02
Фото: СБУ завладела секретной информацией 03Фото: СБУ завладела секретной информацией 05










  