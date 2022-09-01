СБУ обезвредила еще одного вражеского агента на Сумщине

12:47 01 сентября Киев, Украина

В Сумской области СБУ задержала российского агента, разведавший данные о ВСУ.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.



По данным следствия, 44-летний житель Шосткинского района разведывал пограничные укрепления в Сумской области и собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины.



Полученную информацию агрессор использовал для планирования диверсий и прицельных обстрелов приграничья, отмечают в СБУ.



Контрразведчики установили, что украинского предпринимателя завербовал представитель спецслужбы рф, когда он ездил в россию в коммерческих целях.



Злоумышленник согласился сотрудничать с врагом из-за своих пророссийских убеждений, указывают в спецслужбе



После широкомасштабного вторжения рф в Украину по заданию куратора агент приступил к систематическому информированию врага.



Во время сбора разведданных он фотографировал военные объекты и месторасположения украинских сил обороны. Файлы передавал куратору с привязкой к местности, используя специально созданные каналы электронной связи.



По имеющейся у СБУ информации, в дальнейшем его планировали привлечь к проведению диверсий.



Задержанному объявлено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.