СБУ обезвредила сотрудника российских спецслужб, выманив его с территории оккупированного Приднестровья

Контрразведка СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой вывела с территории непризнанного Приднестровья и задержала в Одесской области агента ФСБ.
Злоумышленник получил от врага задачу – создать собственную агентурную сеть на юге Украины. Для этого фигурант пытался дистанционно вербовать жителей Одесской области, включая местных правоохранителей.
Чтобы вывести российского агента на территорию нашего государства, контрразведчики СБУ ввели в его поле зрения действующую сотрудницу Службы безопасности и создали условия ее согласия на сотрудничество с врагом.
По сценарию украинской спецслужбы, злоумышленник приехал в Одесскую область, чтобы лично завербовать «кандидатку». Оперативная комбинация СБУ позволила поэтапно задокументировать преступные действия российского агента и задержать его «на горячем».
По данным следствия, вражеским приспешником оказался гражданин Украины, который в начале 90-х уехал в Молдову, где участвовал в войне на
Чтобы вывести российского агента на территорию нашего государства, контрразведчики СБУ ввели в его поле зрения действующую сотрудницу Службы безопасности и создали условия ее согласия на сотрудничество с врагом.
По сценарию украинской спецслужбы, злоумышленник приехал в Одесскую область, чтобы лично завербовать «кандидатку». Оперативная комбинация СБУ позволила поэтапно задокументировать преступные действия российского агента и задержать его «на горячем».
По данным следствия, вражеским приспешником оказался гражданин Украины, который в начале 90-х уехал в Молдову, где участвовал в войне на
стороне боевиков так называемой ПМР.
Впоследствии он стал снайпером в составе подконтрольного россии подразделения «внутренних войск Приднестровья». Затем фигурант получил «повышение» и был назначен командиром группы 17-го отряда спецназначения "Эдельвейс" МВС россии.
В 2014 году он прибыл в Одессу для совершения массовых беспорядков в пользу россии, за что был объявлен в розыск украинскими правоохранителями.
Чтобы избежать правосудия, фигурант сбежал в фейковую "ПМР", где в 2019 году для выполнения задач ФСБ был завербован представителями местного "Министерства госбезопасности".
Тогда он получил оперативный псевдоним "Скиф", прошел инструктаж, а уже в 2023 году приступил к выполнению враждебных задач.
Среди приоритетных направлений его разведывательно-подрывной деятельности был сбор разведданных о дислокации и перемещении сил обороны в прифронтовых районах на юге Украины.
Следственные службы безопасности сообщили "Скифу" о подозрении по ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии