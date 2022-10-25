СБУ обезвредила крупные наркокартели в Киеве и Черкасской области

18:00 25 октября Киев, Украина





Сообщается, что ежемесячно организаторы наркобизнеса получали доходы более чем на 2 млн грн.



В Киеве СБУ ликвидировала схему контрабандного ввоза сильнодействующих веществ, которые используются для производства синтетических наркотиков. Киеве сотрудниками СБУ был обнаружен подпольный склад, где хранилось более чем 4 тонны прекурсоров. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.Сообщается, что ежемесячно организаторы наркобизнеса получали доходы более чем на 2 млн грн.В Киеве СБУ ликвидировала схему контрабандного ввоза сильнодействующих веществ, которые используются для производства синтетических наркотиков.

"Во время обысков у злоумышленников обнаружено более 4 тонн прекурсоров, хранивших на территории коммерческих складов. Стоимость изъятого на черном рынке составляет около $1 млн. Установлено, что в организации преступной деятельности причастен директор столичной фармкомпании. Именно он наладил "импорт" аналогов димедрола из стран Восточной Азии под видом компонентов для изготовления косметических средств", - говорится в сообщении.

В Черкасской области Служба безопасности обезвредила преступную организацию, создавшую межрегиональную сеть массового сбыта амфетамина, A-PVP и мефедрона. Восемь злоумышленников уведомлены о подозрении в совершении особо тяжких преступлений.

