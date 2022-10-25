СБУ обезвредила крупные наркокартели в Киеве и Черкасской области

В Киеве сотрудниками СБУ был обнаружен подпольный склад, где хранилось более чем 4 тонны прекурсоров. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что ежемесячно организаторы наркобизнеса получали доходы более чем на 2 млн грн.
В Киеве СБУ ликвидировала схему контрабандного ввоза сильнодействующих веществ, которые используются для производства синтетических наркотиков.
Сообщается, что ежемесячно организаторы наркобизнеса получали доходы более чем на 2 млн грн.
В Киеве СБУ ликвидировала схему контрабандного ввоза сильнодействующих веществ, которые используются для производства синтетических наркотиков.
В Черкасской области Служба безопасности обезвредила преступную организацию, создавшую межрегиональную сеть массового сбыта амфетамина, A-PVP и мефедрона. Восемь злоумышленников уведомлены о подозрении в совершении особо тяжких преступлений.
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