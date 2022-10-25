СБУ обезвредила крупные наркокартели в Киеве и Черкасской области

18:00 25 октября Киев, Украина

В Киеве сотрудниками СБУ был обнаружен подпольный склад, где хранилось более чем 4 тонны прекурсоров. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
 
Сообщается, что ежемесячно организаторы наркобизнеса получали доходы более чем на 2 млн грн.
 
В Киеве СБУ ликвидировала схему контрабандного ввоза сильнодействующих веществ, которые используются для производства синтетических наркотиков.
 
"Во время обысков у злоумышленников обнаружено более 4 тонн прекурсоров, хранивших на территории коммерческих складов. Стоимость изъятого на черном рынке составляет около $1 млн. Установлено, что в организации преступной деятельности причастен директор столичной фармкомпании. Именно он наладил "импорт" аналогов димедрола из стран Восточной Азии под видом компонентов для изготовления косметических средств", - говорится в сообщении. 
 
В Черкасской области Служба безопасности обезвредила преступную организацию, создавшую межрегиональную сеть массового сбыта амфетамина, A-PVP и мефедрона. Восемь злоумышленников уведомлены о подозрении в совершении особо тяжких преступлений.
 
"Лидер и трое активных участников наркогруппировки были задержаны еще в начале этого года в ходе спецоперации СБУ. В результате оперативных мер правоохранители установили всех лиц, причастных к наркобизнесу и задокументировали их преступления. По данным следствия, они производили продажу психотропов в Киевской, Черкасской, Донецкой, Одесской, Полтавской и Винницкой областях", - сообщают в СБУ.