СБУ обезвредила агентурную сеть российского ГРУ

СБУ нейтрализовала агентурную сеть ГРУ. Злоумышленники, входившие в эту сеть, собирали разведданные о количестве и видах военной техники прибывающих в регион Сил обороны, в частности для ремонта и техобслуживания.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ,
Резидентом (руководителем) вражеской группы оказался работник местного оборонного предприятия, которого российская разведка завербовала
Резидентом (руководителем) вражеской группы оказался работник местного оборонного предприятия, которого российская разведка завербовала
еще во время его обучения в военном институте бывшего СССР.
С этого времени он находился в «режиме ожидания» и был «расконсервирован» после начала полномасштабного вторжения рф.
Согласно инструкциям российской ГРУ резидент создал собственную агентурную сеть на территории южного региона. В ее состав привлек свою жену, с которой работал на оборонном заводе, и двух знакомых: из областного центра и Очакова.
Таким образом, злоумышленники действовали по двум основным направлениям разведывательно-подрывной деятельности.
На первом были задействованы супруги российских агентов, которые собирали информацию об имеющихся образцах и техническом состоянии
украинского вооружения на оборонном предприятии.
Еще два вражеских агента отслеживали места базирования и маршруты перемещения подразделений ВСУ, привлеченных к обороне региона или контрнаступательным операциям на южном фронте.
Полученные данные российская агентура передавала своему резиденту, а он уже должен был «отчитываться» перед «куратором».
Однако контрразведчики СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили агентурную сеть рф и задержали всех ее четырех участников на попытке передачи разведданных агрессору.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.
Четвертому фигуранту инкриминировано ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии