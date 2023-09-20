СБУ обезвредила агентурную сеть российского ГРУ

10:36 20 сентября Киев, Украина

СБУ нейтрализовала агентурную сеть ГРУ . Злоумышленники, входившие в эту сеть, собирали разведданные о количестве и видах военной техники прибывающих в регион Сил обороны, в частности для ремонта и техобслуживания.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ,



Резидентом (руководителем) вражеской группы оказался работник местного оборонного предприятия, которого российская разведка завербовала

еще во время его обучения в военном институте бывшего СССР.

С этого времени он находился в «режиме ожидания» и был «расконсервирован» после начала полномасштабного вторжения рф.



Согласно инструкциям российской ГРУ резидент создал собственную агентурную сеть на территории южного региона. В ее состав привлек свою жену, с которой работал на оборонном заводе, и двух знакомых: из областного центра и Очакова.



Таким образом, злоумышленники действовали по двум основным направлениям разведывательно-подрывной деятельности.



На первом были задействованы супруги российских агентов, которые собирали информацию об имеющихся образцах и техническом состоянии

украинского вооружения на оборонном предприятии.

Еще два вражеских агента отслеживали места базирования и маршруты перемещения подразделений ВСУ, привлеченных к обороне региона или контрнаступательным операциям на южном фронте.



Полученные данные российская агентура передавала своему резиденту, а он уже должен был «отчитываться» перед «куратором».



Однако контрразведчики СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили агентурную сеть рф и задержали всех ее четырех участников на попытке передачи разведданных агрессору.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.



Четвертому фигуранту инкриминировано ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.