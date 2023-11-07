СБУ нейтрализовала преступную группировку в Виннице: депутат от ОПЗЖ занимался рэкетом

Служба безопасности (СБУ) провела операцию по нейтрализации криминальной группировки, которая долгое время терроризировала жителей Винницы и пыталась установить контроль над аграрным бизнесом в регионе.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 7 ноября.
Среди задержанных находится депутат Винницкого районного совета, который был избран от запрещенной партии ОПЗЖ, а также два его сообщника, которые работали в составе Муниципальной стражи горсовета. Под руководством местного криминального авторитета они занимались рэкетом среди местных предпринимателей.
В ходе своих действий они требовали деньги как форму регулярных "взносов" от потерпевших. В случае отказа, им угрожали насилием и разрушением частной и корпоративной собственности.
Сотрудники СБУ зафиксировали случай "выбивания" 9 000 долларов с руководителя агрокомпании за несуществующий долг. Рэкетиры угрожали мужчине и его семье физическими действиями и разрушением сельскохозяйственной техники компании, если он не согласится заплатить "долг".
СБУ задержала всех участников банды по местам их пребывания в областном центре.
В ходе обысков в квартире задержанного депутата было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. У его сообщников были обнаружены наличные и черновые записи о "должниках".
На данный момент все четверо задержанных получили уведомление о подозрении в вымогательстве, совершенном организованной группой в условиях военного положения. Трое из них, включая депутата, уже находятся под стражей, а злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 7 ноября.
Среди задержанных находится депутат Винницкого районного совета, который был избран от запрещенной партии ОПЗЖ, а также два его сообщника, которые работали в составе Муниципальной стражи горсовета. Под руководством местного криминального авторитета они занимались рэкетом среди местных предпринимателей.
В ходе своих действий они требовали деньги как форму регулярных "взносов" от потерпевших. В случае отказа, им угрожали насилием и разрушением частной и корпоративной собственности.
Сотрудники СБУ зафиксировали случай "выбивания" 9 000 долларов с руководителя агрокомпании за несуществующий долг. Рэкетиры угрожали мужчине и его семье физическими действиями и разрушением сельскохозяйственной техники компании, если он не согласится заплатить "долг".
СБУ задержала всех участников банды по местам их пребывания в областном центре.
В ходе обысков в квартире задержанного депутата было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. У его сообщников были обнаружены наличные и черновые записи о "должниках".
На данный момент все четверо задержанных получили уведомление о подозрении в вымогательстве, совершенном организованной группой в условиях военного положения. Трое из них, включая депутата, уже находятся под стражей, а злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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