СБУ нейтрализовала международный канал контрабанды наркотиков в Запорожье

15:44 11 августа Киев, Украина





В ходе масштабных операций были задержаны организатор и еще четверо активных членов криминальной группировки, которая организовала масштабный наркобизнес.



Злоумышленники устанавливали большие оптовые поставки экстази из одной из стран Европы на украинскую территорию с последующей дистрибуцией.



Информация свидетельствует о том, что за последние несколько месяцев наркоторговцы сумели заработать почти 30 миллионов гривен.



Для проведения контрабанды наркотиков, соучастники преступной группы использовали различные уловки, скрывая запрещенные вещества среди обыденных товаров и конфет, которые отправляли через почтовые и курьерские службы на Украину.



Эти товары затем распределялись по разным регионам страны с помощью сложной сети наркокурьеров.



Кроме того, члены группы занимались промышленным производством метамфетамина. Для этой цели была обустроена специальная нарколаборатория в гараже одного из участников группы в Запорожье.



По данным следствия, за месяц злоумышленники синтезировали до 5 килограммов наркотического вещества. Готовую продукцию они сбывали через специализированные интернет-платформы.



В ходе 14 обысков, которые были проведены по местам изготовления, хранения и распределения наркотиков, а также в помещениях и транспортных средствах преступников, правоохранительные органы изъяли: Специалисты СБУ в Запорожье нейтрализовали крупномасштабный международный канал контрабанды тяжелых наркотических веществ на территорию Украины.В ходе масштабных операций были задержаны организатор и еще четверо активных членов криминальной группировки, которая организовала масштабный наркобизнес.Злоумышленники устанавливали большие оптовые поставки экстази из одной из стран Европы на украинскую территорию с последующей дистрибуцией.Информация свидетельствует о том, что за последние несколько месяцев наркоторговцы сумели заработать почти 30 миллионов гривен.Для проведения контрабанды наркотиков, соучастники преступной группы использовали различные уловки, скрывая запрещенные вещества среди обыденных товаров и конфет, которые отправляли через почтовые и курьерские службы на Украину.Эти товары затем распределялись по разным регионам страны с помощью сложной сети наркокурьеров.Кроме того, члены группы занимались промышленным производством метамфетамина. Для этой цели была обустроена специальная нарколаборатория в гараже одного из участников группы в Запорожье.По данным следствия, за месяц злоумышленники синтезировали до 5 килограммов наркотического вещества. Готовую продукцию они сбывали через специализированные интернет-платформы.В ходе 14 обысков, которые были проведены по местам изготовления, хранения и распределения наркотиков, а также в помещениях и транспортных средствах преступников, правоохранительные органы изъяли:

200 зип-пакетов с метамфетамином;

250 экстази;

оборудование для производства наркотиков;

более 100 литров химических прекурсоров;

банковские карты, записи о наркоторговле и переписку с поставщиками;

компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности;

большое количество наличности, полученной незаконным путем;

оружие и боеприпасы, включая 4 пистолета и 19 гранат.

Сообщается, что задержанным были предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

статья 305 (контрабанда наркотических средств);

статья 307 (незаконное производство, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств).

Для четырех членов банды была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одному был назначен домашний арест. Расследование продолжается с целью привлечения ко всей ответственности всех, кто был замешан в этой наркотической схеме.



Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы за совершенные преступления.