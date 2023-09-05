СБУ нейтрализовала международный канал контрабанды наркотиков в Запорожье

Специалисты СБУ в Запорожье нейтрализовали крупномасштабный международный канал контрабанды тяжелых наркотических веществ на территорию Украины.
В ходе масштабных операций были задержаны организатор и еще четверо активных членов криминальной группировки, которая организовала масштабный наркобизнес.
Злоумышленники устанавливали большие оптовые поставки экстази из одной из стран Европы на украинскую территорию с последующей дистрибуцией.
Информация свидетельствует о том, что за последние несколько месяцев наркоторговцы сумели заработать почти 30 миллионов гривен.
Для проведения контрабанды наркотиков, соучастники преступной группы использовали различные уловки, скрывая запрещенные вещества среди обыденных товаров и конфет, которые отправляли через почтовые и курьерские службы на Украину.
Эти товары затем распределялись по разным регионам страны с помощью сложной сети наркокурьеров.
Кроме того, члены группы занимались промышленным производством метамфетамина. Для этой цели была обустроена специальная нарколаборатория в гараже одного из участников группы в Запорожье.
По данным следствия, за месяц злоумышленники синтезировали до 5 килограммов наркотического вещества. Готовую продукцию они сбывали через специализированные интернет-платформы.
В ходе 14 обысков, которые были проведены по местам изготовления, хранения и распределения наркотиков, а также в помещениях и транспортных средствах преступников, правоохранительные органы изъяли:
В ходе масштабных операций были задержаны организатор и еще четверо активных членов криминальной группировки, которая организовала масштабный наркобизнес.
Злоумышленники устанавливали большие оптовые поставки экстази из одной из стран Европы на украинскую территорию с последующей дистрибуцией.
Информация свидетельствует о том, что за последние несколько месяцев наркоторговцы сумели заработать почти 30 миллионов гривен.
Для проведения контрабанды наркотиков, соучастники преступной группы использовали различные уловки, скрывая запрещенные вещества среди обыденных товаров и конфет, которые отправляли через почтовые и курьерские службы на Украину.
Эти товары затем распределялись по разным регионам страны с помощью сложной сети наркокурьеров.
Кроме того, члены группы занимались промышленным производством метамфетамина. Для этой цели была обустроена специальная нарколаборатория в гараже одного из участников группы в Запорожье.
По данным следствия, за месяц злоумышленники синтезировали до 5 килограммов наркотического вещества. Готовую продукцию они сбывали через специализированные интернет-платформы.
В ходе 14 обысков, которые были проведены по местам изготовления, хранения и распределения наркотиков, а также в помещениях и транспортных средствах преступников, правоохранительные органы изъяли:
- 200 зип-пакетов с метамфетамином;
- 250 экстази;
- оборудование для производства наркотиков;
- более 100 литров химических прекурсоров;
- банковские карты, записи о наркоторговле и переписку с поставщиками;
- компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности;
- большое количество наличности, полученной незаконным путем;
- оружие и боеприпасы, включая 4 пистолета и 19 гранат.
Сообщается, что задержанным были предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- статья 305 (контрабанда наркотических средств);
- статья 307 (незаконное производство, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств).
Для четырех членов банды была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одному был назначен домашний арест. Расследование продолжается с целью привлечения ко всей ответственности всех, кто был замешан в этой наркотической схеме.
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы за совершенные преступления.
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы за совершенные преступления.
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