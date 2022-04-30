СБУ нейтрализовала международную наркогруппировку

19:57 29 июля Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба Сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию в Киеве и Запорожской области, в ходе которой была нейтрализована международная наркогруппировка.Об этом сообщает пресс-служба СБУ



Злоумышленники сбывали в разные регионы Украины оптовые партии контрабандных наркотиков и психотропных веществ. По оперативным данным, ежемесячный "прибыль" наркоторговцев составлял более 3 млн грн.

"Установлено, что участники группы наладили транснациональный канал незаконной переправки кокаина, экстази и психотропов ЛСД на территорию нашей страны. Полученный от иностранных сообщников "товар", злоумышленники реализовывали через собственную разветвленную сеть дилеров", - говорится в сообщении.

В Киеве правоохранители задержали организатора и двух активных участников группировки во время сбыта очередной партии наркотиков.

В ходе обысков по местам пребывания наркоторговцев в Киеве и Запорожской области выявлено подготовленных к продаже почти 2 тысячи таблеток экстази, примерно 0,5 кг кокаина, марки ЛСД, более 1 кг каннабиса.



Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к нему.