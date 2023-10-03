СБУ нейтрализовала агентурную сеть россии: 13 задержанных в Николаевской области

11:28 03 октября Киев, Украина

СБУ разоблачила в Николаевской области одну из крупнейших российский агентурных сетей. В ее состав входило 13 местных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ,



Злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны на территории южного региона. Также они корректировали воздушные атаки россии по жилищной и социальной инфраструктуре областного центра.



Именно по их наведению российские оккупанты ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300 по многоэтажному зданию в Николаеве осенью 2022

года. Тогда в результате вражеских обстрелов погибли 7 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Установлено, что координаты украинских объектов российские информаторы передавали в ФСБ по «связному». Им оказался прокремлевский блогер Сергей Лебедев (более известный под псевдонимом «Лохматый»).



В июне этого года СБУ разоблачила его на разведывательно-подрывной деятельности против Украины и сообщила о подозрении в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны.



В ходе расследования преступных действий Лохматого было установлено, что по указанию ФСБ он дистанционно создал на территории Николаевщины собственную агентуру. В ее состав вошли 13 местных подписчиков его телеграмм-канала. Именно через этот интернет-ресурс

фигурант вербовал своих агентов и получал от них разведданные.

В результате оперативных действий сотрудники СБУ установили всех участников российской агентуры «Лохматого» и задержали их по разным

местам пребывания.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили девяти задержанным о подозрении по ст. 114-2 Уголовного

кодекса Украины. Пока фигуранты находятся под стражей.

Еще четырех участников вражеской агентуры суд признал виновными в совершении преступлений и назначил им от 8 до 15 лет тюрьмы.

Сам Лебедев дополнительно инкриминирован по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111.