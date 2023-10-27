СБУ нейтрализовала агентов фсб, которые готовили теракт на объектах военного управления

11:34 25 октября Киев, Украина





Об этом сообщила пресс-служба



Среди приоритетных целей агрессоров были подразделения Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и Министерства обороны Украины, а также их запасные командные пункты.



Для осуществления диверсий фигуранты группы собирались использовать до 10 дронов, которые были специально адаптированы для переноса самодельных взрывных устройств. Служба безопасности Украины провела успешную операцию в Киеве по нейтрализации "расконсервированной" агентурно-боевой группы фсб . Эта группа, состоящая из трех человек, планировала осуществить серию мощных взрывов на украинских объектах военного управления.Об этом сообщила пресс-служба СБУ Среди приоритетных целей агрессоров были подразделения Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и Министерства обороны Украины, а также их запасные командные пункты.Для осуществления диверсий фигуранты группы собирались использовать до 10 дронов, которые были специально адаптированы для переноса самодельных взрывных устройств.

Однако, оперативники Службы безопасности Украины успели задействовать контрразведку и задержать всех участников российской агентурно-боевой группы, когда те начали активную подготовку к диверсионным действиям.



Следует отметить, что вражеская группа была сформирована еще в 2018 году кадровым сотрудником 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы фсб. В ее состав вошли три человека, живущих в Киеве и Чернигове, которые после вербовки были переведены в режим "ожидания" до начала полномасштабного вторжения россии.

Каждый из участников российской агентурно-боевой группы имел свою специализацию в проведении разведывательно-подрывной деятельности в пользу россии. Один из них специализировался на изготовлении самодельных взрывных устройств, другой отвечал за переделку "гражданских" беспилотных летательных аппаратов в боевые дроны.



Лаборатории для изготовления взрывчатки и "модернизации" беспилотников были оборудованы в жилищах участников группы. Еще одна участница группы управляла дронами, прошедшими курсы по подготовке операторов БПЛА на Киевщине.

Она также приобретала химические компоненты для изготовления взрывчатки через интернет, при этом используя вымышленные имена для конспирации.



Весной этого года фигуранты группы начали отслеживать местоположение украинских военных подразделений на территории столичного региона. Для этого они пытались использовать своих знакомых среди украинских военных.

Участники группы также применяли собственные дроны для сбора разведывательной информации о наличии подразделений Вооруженных Сил Украины.



С целью максимальной конспирации фигуранты группы постоянно меняли адреса своих жилищ. При проведении обысков были обнаружены взрывчатые вещества с детонаторами, огнестрельное оружие и боеприпасы.



Задержанные лица находятся под стражей и им грозит до 15 лет тюрьмы.