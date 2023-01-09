СБУ наложила арест на имущество экс-министра Табачника

12:34 09 января Киев, Украина





Об этом сообщила СБУ и пресс-служба Винницкой областной прокуратуры.



Общая сумма арестованных активов составляет более 2 млн долл. Это прежде всего недвижимость, земельные участки и деньги в иностранной валюте.



СБУ отмечает, что для того, чтобы уберечь свое состояние от возможной конфискации в пользу государства, Табачник заранее "переписал" их на своих родственников.



Однако СБУ разоблачила эту "схему" и получила разрешение суда на арест активов экс-"регионала".



Среди них: Следователи СБУ конфисковали имущество бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, который подозревается в государственной измене и скрывается в оккупированном Крыму.Об этом сообщила СБУ и пресс-служба Винницкой областной прокуратуры.Общая сумма арестованных активов составляет более 2 млн долл. Это прежде всего недвижимость, земельные участки и деньги в иностранной валюте.СБУ отмечает, что для того, чтобы уберечь свое состояние от возможной конфискации в пользу государства, Табачник заранее "переписал" их на своих родственников.Однако СБУ разоблачила эту "схему" и получила разрешение суда на арест активов экс-"регионала".Среди них:

½ квартиры в исторической части Киева площадью 126 кв. м;

жилой дом площадью более 600 кв. м;

5 земельных участков в элитном коттеджном городке под столицей общей площадью почти 1 га;

банковский счет на 147 тысяч долларов.

Винницкая областная прокуратура уточняет, что следственный судья Винницкого городского суда Винницкой области удовлетворил ходатайство следователя, согласованного с прокурором, о наложении ареста на имущество матери Табачника, а именно 7-ми земельных участков в пгт Козин Киевской области, а также наложен арест на денежные средства подозреваемого, которые размещены на счете в ПАО КБ ПриватБанк, в сумме 144 тысяч долларов США.



В ноябре 2022 года по материалам СБУ Дмитрию Табачнику, который возглавлял Министерство образования и науки Украины во времена Виктора Януковича, было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).



По данным следствия, Табачник принимал активное участие в организации псевдореферендумов в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей.



Для этого он лично консультировал местных гауляйтеров и готовил проект докладной записки на заместителя главы правительства рф по обеспечению вооруженной охраны "избирательных участков".



Сейчас Табачник скрывается от правосудия во временно оккупированном Крыму.



Сотрудники Службы безопасности проводят комплексные мероприятия по привлечению предателя к ответственности за преступления против Украины.



Расследование проводили сотрудники СБУ Винницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.