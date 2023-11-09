СБУ, Нацполиция и МИД Украины разоблачили канал нелегальной миграции в ЕС

12:12 09 ноября Киев, Украина

Совместная операция контрразведки Службы безопасности Украины, Национальной полиции и Министерства иностранных дел Украины привела к разоблачению канала нелегальной миграции в Евросоюз для выходцев из стран повышенного террористического риска.



В ходе этой операции был выявлен второй секретарь по консульским и административным вопросам Посольства Украины в одной из стран Центральной Азии, который был организатором международного незаконного миграционного "трафика".



Под видом выдачи виз для въезда в Украину в качестве студентов украинских учебных заведений, чиновница предоставляла нелегальным мигрантам возможность транзитного проезда через Украину с дальнейшим нелегальным въездом в страны Евросоюза. Стоимость подобной "услуги" составляла до 3 тысяч долларов США с одного мигранта.

По информации, имеющейся в распоряжении правоохранителей, этой незаконной схемой воспользовалось до 900 выходцев из стран, подверженных террористическим рискам. Полученные доходы чиновница вкладывала в покупку элитной недвижимости в Киеве и Одессе.



Расследование установило, что фигурантка приняла Присягу государственного служащего еще в 1995 году после окончания института молодежи в Москве и работала в различных государственных организациях и частных компаниях в Украине. С 2007 года она занимала должность в органах Министерства иностранных дел Украины.



Во время обысков в доме фигурантки в Киеве, правоохранители обнаружили компьютеры, мобильные телефоны и записи, которые служат в качестве доказательств ее противоправной деятельности.

В настоящее время консулу предъявлено обвинение по части 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой).



Решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения, отстранении от занимаемой должности и наложении ареста на ее имущество. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и других участников противоправной схемы. Злоумышленнице грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.



Кроме того, планируется объявление в международный розыск сообщников фигурантки.