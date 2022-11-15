СБУ: началось следствие из-за воспевания россии в Киево-Печерской Лавре

11:49 15 ноября Киев, Украина

Служба безопасности открыла следствие по факту инцидента, произошедшего 12 ноября в одном из храмов Национального заповедника Киево-Печерская Лавра.

Тогда во время богослужения в храме звучали восхваляющие "русский мир" тезисы пропагандистского характера. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

Следствие осуществляется по ч.1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников.

В настоящее время все материалы направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.