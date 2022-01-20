СБУ начала внутреннее расследование визита спецслужб к казахстанским оппозиционерам в Киеве

Служба безопасности Украины начала внутреннее расследование по факту возможного превышения служебных полномочий во время визита к двум казахстанским активистам и координаторам движения "Демократический выбор Казахстана" Заманбеку Тлеулиеву и Елдосу Насыпбекову в Киеве.
6 января Заманбек Тлеулиев рассказал, как мужчины в гражданском, что не представились, приехали к нему домой и выбили ему зубы. В тот же вечер к его соратнику Елдосу Насыпбекову приехал сотрудник СБУ, который показал удостоверение, и убеждал, что пришел только пообщаться.
Во время разговора Насипбеков отметил, что волнуется за свою безопасность, на что получил ответ: "Что ты ведешь себя как девочка?"
СБУ, согласно ответу, не отрицает, что визит состоялся, но убеждает, что проходил он в рамках комплекса мер по защите безопасности граждан и находящихся на территории Украины иностранцев. Внутреннее расследование в спецслужбе начали, "ввиду общественного резонанса".
Также в СБУ подчеркнули, что "определенные лица из граждан Казахстана имеют признаки незаконного пребывания на территории Украины", в связи с этим они обратились с соответствующими заявлениями в Государственную миграционную службу.
Сразу после инцидента Тлеулиев и Насыпбеков сообщали, что на тот момент уже подали документы на получение статуса беженца в Украине.
Напомним, что "Демократический выбор Казахстана" - общественно-политическое движение, которое борется за демократизацию власти в Казахстане и на родине признали экстремистским. Несколько активисток движения скрылись от преследований в Украине, однако до сих пор не могут получить статус беженцев.
6 января Заманбек Тлеулиев рассказал, как мужчины в гражданском, что не представились, приехали к нему домой и выбили ему зубы. В тот же вечер к его соратнику Елдосу Насыпбекову приехал сотрудник СБУ, который показал удостоверение, и убеждал, что пришел только пообщаться.
Во время разговора Насипбеков отметил, что волнуется за свою безопасность, на что получил ответ: "Что ты ведешь себя как девочка?"
СБУ, согласно ответу, не отрицает, что визит состоялся, но убеждает, что проходил он в рамках комплекса мер по защите безопасности граждан и находящихся на территории Украины иностранцев. Внутреннее расследование в спецслужбе начали, "ввиду общественного резонанса".
Также в СБУ подчеркнули, что "определенные лица из граждан Казахстана имеют признаки незаконного пребывания на территории Украины", в связи с этим они обратились с соответствующими заявлениями в Государственную миграционную службу.
Сразу после инцидента Тлеулиев и Насыпбеков сообщали, что на тот момент уже подали документы на получение статуса беженца в Украине.
Напомним, что "Демократический выбор Казахстана" - общественно-политическое движение, которое борется за демократизацию власти в Казахстане и на родине признали экстремистским. Несколько активисток движения скрылись от преследований в Украине, однако до сих пор не могут получить статус беженцев.
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