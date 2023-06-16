СБУ на Волыни разоблачила схему поставок компонентов для подлодок в россию

12:43 23 мая Киев, Украина





Об этом информирует официальный пресс-центр Службы Безопасности Украины. СБУ раскрыла сеть компаний в Волынской области, замешанных в поставках комплектующих для производства подводных лодок в россию.Об этом информирует официальный пресс-центр Службы Безопасности Украины.

"Органы безопасности успешно пресекли деятельность еще одной нелегальной схемы, касающейся поставок стратегически важных товаров из Украины в российскую федерацию. В процессе сделки был задействован руководитель одной из компаний в Волынской области, специализирующейся на разработке высокотехнологичных компонентов для опорно-поворотных механизмов. Такие компоненты применяются в производстве тяжелой техники, включая подводные лодки. Именно такие редкие детали были незаконно проданы в агрессорскую страну", - говорится в официальном сообщении.

В целях маскировки своих действий преступники использовали связанную компанию, зарегистрированную на территории одной из европейских стран.



Руководитель этой фирмы поддерживает связи с террористическими организациями, действующими в Луганской и Донецкой областях.



По схеме, иностранная компания приобретала продукцию украинского завода под видом собственных нужд, а затем отправляла ее конечным заказчикам в россию.

С начала полномасштабной военной агрессии преступники нелегально вывезли более 200 тысяч критически важных компонентов.



В ходе обысков на производстве и в помещениях участников преступной группы были обнаружены компьютеры, мобильные телефоны и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности, а также деньги.



Следственными органами Службы Безопасности Украины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса (пособничество в осуществлении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором).