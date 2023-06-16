СБУ на Волыни разоблачила схему поставок компонентов для подлодок в россию

СБУ раскрыла сеть компаний в Волынской области, замешанных в поставках комплектующих для производства подводных лодок в россию.
Об этом информирует официальный пресс-центр Службы Безопасности Украины.
Об этом информирует официальный пресс-центр Службы Безопасности Украины.
В целях маскировки своих действий преступники использовали связанную компанию, зарегистрированную на территории одной из европейских стран.
Руководитель этой фирмы поддерживает связи с террористическими организациями, действующими в Луганской и Донецкой областях.
По схеме, иностранная компания приобретала продукцию украинского завода под видом собственных нужд, а затем отправляла ее конечным заказчикам в россию.
Руководитель этой фирмы поддерживает связи с террористическими организациями, действующими в Луганской и Донецкой областях.
По схеме, иностранная компания приобретала продукцию украинского завода под видом собственных нужд, а затем отправляла ее конечным заказчикам в россию.
С начала полномасштабной военной агрессии преступники нелегально вывезли более 200 тысяч критически важных компонентов.
В ходе обысков на производстве и в помещениях участников преступной группы были обнаружены компьютеры, мобильные телефоны и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности, а также деньги.
Следственными органами Службы Безопасности Украины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса (пособничество в осуществлении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором).
В ходе обысков на производстве и в помещениях участников преступной группы были обнаружены компьютеры, мобильные телефоны и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности, а также деньги.
Следственными органами Службы Безопасности Украины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса (пособничество в осуществлении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором).
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