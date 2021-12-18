СБУ: на таможне задержан груз, вывозимый для военных нужд РФ

11:42 26 Март Киев, Украина

На таможенном посту "Запорожье", сотрудниками СБУ был предотвращен нелегальный экспорт украинских военных комплектующих для военно-морского флота России.



Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Установлено, что конечным потребителем украинских агрегатов были предприятия военно-промышленного комплекса РФ, которые выполняли оборонные заказы в интересах военно-морского флота страны-агрессора. При этом указанные товары поставлялись конечному заказчику как продукция производства российского предприятия в рамках реализации государственной программы РФ по импортозамещению.



Товар был задержан на таможенном посту "Запорожье". Экспортировать его хотели на основании документов, содержащих недостоверные сведения о его происхождении и конечной сфере использования.



Таким образом, не допущено нарушение действующего законодательства в области государственного экспортного контроля при экспорте контролируемых товаров для военных нужд РФ.



В настоящее время в рамках уголовного производства, зарегистрированного по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, проводятся соответствующие следственные действия.