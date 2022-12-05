СБУ на Полтавщине обыскивает УПЦ МП

14:03 05 декабря Киев, Украина





Об этом сообщается на сайте спецслужбы в понедельник, 5 декабря.



Речь идет о Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии УПЦ и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ.



Указано, что мероприятия проводятся в рамках системной работы Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией начали контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Полтавской области.Об этом сообщается на сайте спецслужбы в понедельник, 5 декабря.Речь идет о Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии УПЦ и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ.Указано, что мероприятия проводятся в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.

"Учитывая вооруженную агрессию россии, данные мероприятия проводятся, в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", – отметили в СБУ.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению.