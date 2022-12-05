СБУ на Полтавщине обыскивает УПЦ МП

14:03 05 декабря Киев, Украина

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией начали контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Полтавской области.

Об этом сообщается на сайте спецслужбы в понедельник, 5 декабря.

Речь идет о Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии УПЦ и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ.

Указано, что мероприятия проводятся в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.
 
"Учитывая вооруженную агрессию россии, данные мероприятия проводятся, в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", – отметили в СБУ.
 
При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению.
 
"Все действия совершаются в пределах действующего законодательства. Еще раз подчеркиваем: в своей деятельности СБУ действует исключительно в рамках Конституции Украины и действующего законодательства, а также с уважением относится к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения", – резюмировали в спецслужбе.