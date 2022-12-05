СБУ на Полтавщине обыскивает УПЦ МП

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией начали контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Полтавской области.
Об этом сообщается на сайте спецслужбы в понедельник, 5 декабря.
Речь идет о Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии УПЦ и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ.
Указано, что мероприятия проводятся в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.
Об этом сообщается на сайте спецслужбы в понедельник, 5 декабря.
Речь идет о Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии УПЦ и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ.
Указано, что мероприятия проводятся в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.
При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению.
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