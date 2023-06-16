СБУ на Днепропетровщине задержала шпиона рф следившего за авиацией ВСУ

12:58 07 июня Киев, Украина





Информация об этом была опубликована пресс-службой



По данным СБУ, злоумышленник собирал разведывательные данные о типах и количестве боевых самолетов ВСУ, их местах базирования и маршрутах полетов с целью передачи информации оккупационным силам россии.



Он также пытался выявить местонахождение военкоматов и железнодорожных линий, используемых для доставки боеприпасов на передовую.



За каждое выполненное задание агент получал до 4000 гривен от своего российского "куратора" из ФСБ. Для обеспечения конспирации деньги переводились через криптовалютные электронные кошельки. Служба безопасности задержала российского шпиона, следившего за боевой авиацией Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области.Информация об этом была опубликована пресс-службой СБУ 7 июня.По данным СБУ, злоумышленник собирал разведывательные данные о типах и количестве боевых самолетов ВСУ, их местах базирования и маршрутах полетов с целью передачи информации оккупационным силам россии.Он также пытался выявить местонахождение военкоматов и железнодорожных линий, используемых для доставки боеприпасов на передовую.За каждое выполненное задание агент получал до 4000 гривен от своего российского "куратора" из ФСБ. Для обеспечения конспирации деньги переводились через криптовалютные электронные кошельки.

Российская разведка нуждалась в этой информации для планирования серии воздушных ударов по региону, в основном направленных на стратегически значимые объекты.

Контрразведчики СБУ раскрыли и задержали шпиона. Оказалось, что местный житель был завербован кадровым сотрудником ФСБ в июле 2022 года. Он попал в поле зрения российских спецслужб через один из Telegram-ботов, где он регулярно публиковал фотографии позиций украинских военных.



Дальнейшая связь с агентом поддерживалась через мессенджеры. Для выполнения разведывательных заданий он выезжал на местность, скрытно наблюдал за объектами и запрашивал необходимую информацию у различных людей.



При обысках в его месте жительства были обнаружены мобильный телефон и планшет, которые он использовал для общения с ФСБ.



Сотрудники СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене. Шпиону грозит пожизненное заключение.