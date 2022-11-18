СБУ ликвидировала незаконное онлайн-казино, перечислявшее деньги в рф

12:43 18 ноября Киев, Украина





В результате удалось ликвидировать их незаконное онлайн-казино, через которое в россию ушло около 3 млрд в гривневом эквиваленте.



Как установил Департамент кибербезопасности СБУ, в преступную организацию входили граждане Украины и россии. Злоумышленники имели иерархическую управленческую вертикаль, во главе которой стояли россияне.



Украинские граждане в группировке отвечали за поиск офисов и обслуживающего персонала, а также рекламную поддержку, обустройство компьютерной техники и авторизацию клиентов виртуального казино. Кроме того, они мониторили платежи и налаживали инфраструктуру, необходимую для работы азартных игр в сети Интернет.



В результате анализа платежных операций установлено, что за период функционирования преступной организации с территории Украины в рф с помощью криптопереводов выведено почти 3 млрд гривен.



Сотрудники Службы безопасности Украины полностью заблокировали соответствующие вебресурсы, а также сделали невозможным доступ злоумышленников к платежным системам.



По материалам кибердепартамента СБУ, десяти организаторам и участникам группировки, среди которых пять граждан Украины и пять - рф, сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: Киберспециалисты СБУ провели беспрецедентную спецоперацию по документированию и блокированию организованной преступной группировки, созданной гражданами россии в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В результате удалось ликвидировать их незаконное онлайн-казино, через которое в россию ушло около 3 млрд в гривневом эквиваленте.Как установил Департамент кибербезопасности СБУ, в преступную организацию входили граждане Украины и россии. Злоумышленники имели иерархическую управленческую вертикаль, во главе которой стояли россияне.Украинские граждане в группировке отвечали за поиск офисов и обслуживающего персонала, а также рекламную поддержку, обустройство компьютерной техники и авторизацию клиентов виртуального казино. Кроме того, они мониторили платежи и налаживали инфраструктуру, необходимую для работы азартных игр в сети Интернет.В результате анализа платежных операций установлено, что за период функционирования преступной организации с территории Украины в рф с помощью криптопереводов выведено почти 3 млрд гривен.Сотрудники Службы безопасности Украины полностью заблокировали соответствующие вебресурсы, а также сделали невозможным доступ злоумышленников к платежным системам.По материалам кибердепартамента СБУ, десяти организаторам и участникам группировки, среди которых пять граждан Украины и пять - рф, сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);

ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Решается вопрос об избрании мер.



Продолжается досудебное расследование по установлению и привлечению к ответственности всех участников преступной организации.



Спецоперацию проводили сотрудники киберподразделений СБУ совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.